Nová aréna v Tempe nebude, budúcnosť Arizony Coyotes je neistá

Tempe 17. mája (TASR) - Hokejový klub Arizona Coyotes nemôže pre budúcnosť počítať s novou arénou v meste Tempe a jeho budúcnosť v NHL je v ohrození. Výstavbu odmietli miestni obyvatelia v referende, proti sa vyslovilo 56 percent voličov. Ďalšie pôsobenie klubu budú v najbližších týždňoch posudzovať jeho majitelia a vedenie NHL.



Coyotes mali v pláne postaviť arénu s kapacitou 16.000 miest. "Sme veľmi sklamaní, želali sme si iný výsledok. Budúcnosť klubu vyhodnotia naši majitelia a NHL v najbližších týždňoch," uviedol vo vyhlásení prezident a výkonný riaditeľ Coyotes Xavier A. Gutierrez podľa ESPN.



K výsledkom referenda sa vyjadril aj komisár ligy Gary Bettman: "NHL je veľmi sklamaná výsledkami verejného referenda týkajúceho sa projektu arény Coyotes v Tempe. Spolu s Coyotes prehodnotíme, aké sú možnosti ďalšieho postupu."



Tím po presťahovaní sa z Winnipegu hral v Arizone pôvodne vo Phoenixe, ale v roku 2003 sa v rámci štátu presunul do mesta Glendale a pôsobil v Gila River Aréne. Mestská rada však klubu pred začiatkom minulej sezóny nepredĺžila prenájom haly, a tak našiel útočisko v Mullett Aréne s kapacitou 5000 miest, kde má zmluvu do konca ročníka 2024/25.



Odmietnutie plánu výstavby haly v Tempe ponecháva klub bez konkrétnych možností na výstavbu arény potrebnú pre zámorskú NHL. Neúspech projektu rozvíril špekulácie o možnom presťahovaní Coyotes do inej lokality. Spomína sa Houston, Atlanta, Kansas City či kanadský Quebec.