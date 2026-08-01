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Nová posila Leverkusenu Eichhorn má metabolické problémy

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Na archívnej snímke z 1. augusta 2025 Kennet Eichhorn. Foto: TASR/AP

Mladíka si účastník Bundesligy vyhliadol v Herthe Berlín a zaplatil za neho 10,4 milióna dolárov.

Autor TASR
Leverkusen 1. augusta (TASR) - Futbalisti Bayeru Leverkusen sa bližšie nešpecifikovanú dobu budú musieť zaobísť bez svojej novej posily Kenneta Eichhorna. Sedemnásťročnému defenzívnemu stredopoliarovi diagnostikovali metabolickú poruchu.

Eichhorn podstúpil vyšetrenie u špecialistu, keď výrazne stratil na váhe, čiastočne z dôvodu gastrointestinálnych problémov. „Kennet sa chystá na kariéru, o ktorej dúfame, že bude veľmi dlhá. Budeme ho na tejto ceste čo najlepšie podporovať. V tejto fáze je však dôležité jeho zotavenie a aby dostal čas a pokoj na liečbu, bez akéhokoľvek tlaku,“ povedal športový riaditeľ Leverkusenu Simon Rolfes podľa DPA.

Mladíka si účastník Bundesligy vyhliadol v Herthe Berlín a zaplatil za neho 10,4 milióna dolárov. V druhej najvyššej súťaži v uplynulej sezóne odohral 19 duelov ako šestnásťročný.
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