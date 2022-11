Nová sezóna bez Slovákov, obhajkyne a s výraznými zmenami

Kalendár SP v behu na lyžiach v sezóne 2022/2023:



25.-27. novembra: Ruka (Fín.)

2.-4. decembra: Lillehammer (Nór.)

9.-10. decembra: Beitostölen (Nór.)

17.-18. decembra: Davos (Švaj.)



Tour de Ski (31. decembra-8. januára): Val Müstair (Švajč.), Oberstdorf (Nem.), Val di Fiemme (Tal.)



21.-22. januára: Livigno (Tal.)

27.-29. januára: Les Rousses (Fr.)

3.-5. februára: Dobbiaco (Tal.)

11.-12. marca: Oslo (Nór.)

14. marca: Drammen (Nór.)

17.-19. marca: Falun (Švéd.)

21. marca: Tallinn (Est.)

24.-26. marca: Lahti (Fín.)



MS juniorov v severskom lyžovaní (28. januára - 4. februára 2023): Whistler (Kan.)



MS v severskom lyžovaní (22. februára - 5. marca 2023): Planica (Slovin.)

Ruka 24. novembra (TASR) - Bez slovenskej účasti odštartuje v piatok vo fínskom stredisku Ruka nový ročník Svetového pohára v behu na lyžiach. V pozícii obhajcu celkového prvenstva do neho vstúpi Nór Johannes Hösflot Kläbo. Ruska Natalia Nepriajevová nebude mať možnosť svoj triumf zopakovať, keďže pre inváziu na Ukrajinu majú ruskí i bieloruskí bežci stopku.V snahe o vyššiu atraktivitu a napínavejší boj o veľký glóbus zaviedla Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) nový systém bodovania v behu na lyžiach, ktorý by mal skresať rozdiely medzi najlepšími. Po novom získa body prvých 50 pretekárov (namiesto doterajších 30) a prvá pätica si v cieli rozdelí postupne 100, 95, 90, 85 a 80 bodov (doteraz 100, 80, 60, 50 a 45). Bežecká komisia FIS v máji v hlasovaní rozhodla aj o tom, že muži i ženy budú od novej sezóny súťažiť na rovnako dlhých tratiach.Seriál SP vyvrcholí koncom marca vo fínskom Lahti, jeho tradičným vrcholom bude na prelom rokov prestížne etapové podujatie Tour de Ski. Tentoraz povedie zo švajčiarskeho strediska Val Müstair cez nemecký Oberstdorf do Val di Fiemme s náročným koncovým stúpaním na zjazdovku Alpe Cermis. Predtým ešte bežci absolvujú podujatia v Lillehammeri a Beitostölene v Nórsku i švajčiarskom Davose. Pred severskými MS v Planici (22. februára - 5. marca) budú ešte zastávky v Livigne, Les Rousses a Dobbiacu, po svetovom šampionáte sú na programe už iba preteky na severe Európy.Pri neúčasti silných Rusov na čele s Alexandrom Boľšunovom je topfavoritom na celkový triumf v SP Kläbo, hoci podľa špecializovaného portálu xc-ski.de mal v príprave problémy so svalstvom a hrozí, že časť sezóny vynechá. "," pripustil Kläbo. "." Kläbo (2017/18, 2018/19, 2021/22) a Boľšunov (2019/20, 2020/21) si rozdelili celkové prvenstvá v predchádzajúcich sezónach. V kariére už nepokračuje Švajčiar Dario Cologna.Medzi ženami ukončili po minulej sezóne kariéru Therese Johaugová, Maiken Caspersen Fallová, Charlotte Kallová, či Anamarija Lampičová, a tak bude boj o veľký glóbus ešte otvorenejší. Päť uplynulých edícií SP vyhralo päť rôznych žien - Heidi Wengová (2017/18), Ingvild Flugstad Östbergová (2018/19), Johaugová (2019/20), Jessica Digginsová (2020/21) a Nepriajevová (2021/22).Slovenskí reprezentanti sa v tomto ročníku SP na štarte pravdepodobne neobjavia. Po olympijskej sezóne už nepokračujú stálice Alena Procházková, Barbora Klementová, Peter Mlynár a Ján Koristek a chýba generácia, ktorá by ich mohla bezprostredne nahradiť. "" povedala pre TASR Ivana Mrázová zo sekcie severských disciplín Zväzu slovenského lyžovania (ZSL).