Nová sezóna NBA odštartuje pravdepodobne 22. decembra

Washington 5. novembra (TASR) - Nová sezóna basketbalovej NBA by mala odštartovať 22. decembra. Definitívne sa na tom plánujú dohodnúť majitelia klubov a hráčska únia vo štvrtok, najneskôr v piatok. Základná časť by mala pozostávať zo 72 duelov pre každý tím, čo je o desať menej ako je štandard.



Niektorí hráči sa snažili o odloženie štartu na január, keďže predchádzajúca sezóna sa skončila iba v polovici októbra, no zvíťazil záujem majiteľov televíznych práv. Liga tak nepríde o divácky atraktívne zápasy v čase Vianoc a vyhne sa aj termínovému súpereniu s olympijskými hrami v Tokiu. Nového majstra spozná NBA najneskôr v úvode júla, zápasy sa spočiatku budú hrať s určitosťou pred prázdnymi tribúnami. Informovala agentúra AFP.