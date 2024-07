Nová sezóna Niké ligy bude s rovnakým favoritom a dvoma zmenami

Program 1. kola Niké ligy 2024/2025:



sobota 27. júla: 18:00 MFK Skalica - MFK Zemplín Michalovce, FK Železiarne Podbrezová - MŠK Žilina, 20:30 KFC Komárno - ŠK Slovan Bratislava



nedeľa 28. júla: 18:00 FC Košice - FC DAC 1904 Dunajská Streda, FC Spartak Trnava - AS Trenčín, MFK Ružomberok - MFK Dukla Banská Bystrica





Bratislava 25. júla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava budú v 32. ročníku najvyššej slovenskej súťaže znovu najväčším favoritom na zisk majstrovského titulu. Sezóna 2024/2025 sa začne už tento víkend, rovnako ako minulý rok pod názvom Niké liga. Novinkami sú prítomnosť systému VAR v každom stretnutí a návrat k víkendovému formátu, zápasy sa budú hrať iba v sobotu a v nedeľu.Slovan, ktorý si ide po siedmy titul v sérii a celkovo 15. v ére samostatnosti, sa v úvode predstaví tradične na pôde nováčika. Tým je KFC Komárno, ktoré však bude začiatkom ročníka hrať domáce zápasy na štadióne v Zlatých Moravciach. Duel je na programe v sobotu o 20.30, o tri dni na to sa úradujúci majster doma stretne v odvete 2. predkola Ligy majstrov so slovinským NK Celje. V kádri "belasých" došlo v lete k viacerým zmenám, jednou z najvýraznejších je príchod najlepšieho brankára uplynulej sezóny Dominika Takáča z konkurenčného Spartaka Trnava.Práve "andeli" by sa v tabuľke radi dotiahli na Slovan. Od zisku titulu v sezóne 2017/2018 sa neumiestnili vyššie ako na tretej priečke. V repríze 1. kola z vlaňajšieho ročníka doma vyzvú Trenčanov, ktorí skončili ôsmi. Len tri dni predtým čakal Spartak prvý zápas Európskej konferenčnej ligy, v 2. predkole ho čakal tím FK Sarajevo. Vicemajster z Dunajskej Stredy sa v nedeľu predstaví v Košiciach. Hlavným cieľom tímu zo Žitného ostrova je okrem vysokého umiestnenia v domácej súťaži aj napravenie reputácie v pohárovej Európe. Minulý rok DAC prekvapivo vypadol v úvode EKL s gruzínskym Dila Gori, pred nedeľným štartom v NL sa mal v rovnakej fáze stretnúť s azerbajdžanským tímom Zira FK.Úvodné kolo NL odštartujú dva sobotné zápasy, v ktorých sa o 18.00 h stretnú Skalica s Michalovcami a Podbrezová so Žilinou. Cieľom "šošonov", ktorí skončili v ročníku 2023/2024 na štvrtom mieste tabuľky, je okrem skupiny o titul účasť v európskych pohárových súťažiach. Naposledy im ušla o dva body, keďže štvrtú miestenku získal víťaz pohára Ružomberok. O pozíciu v najlepšej šestke sa budú biť aj Podbrezová, Trenčín či Banská Bystrica. Papierovo najslabšími tímami sú okrem nováčika opäť Michalovce, Skalica a Košice.Formát NL zostal rovnaký ako v uplynulej sezóne. V základnej časti odohrá každý účastník 22 zápasov, po jej skončení sa súťaž rozdelí na skupinu o titul (tímy na 1.-6. mieste) a skupinu o udržanie sa (7.-12. miesto).Prehľad majstrov Slovenska:1993/1994 ŠK Slovan Bratislava1994/1995 ŠK Slovan Bratislava1995/1996 ŠK Slovan Bratislava1996/1997 1. FC Košice1997/1998 1. FC Košice1998/1999 ŠK Slovan Bratislava1999/2000 Inter Bratislava2000/2001 Inter Bratislava2001/2002 MŠK Žilina2002/2003 MŠK Žilina2003/2004 MŠK Žilina2004/2005 FC Artmedia Petržalka2005/2006 MFK Ružomberok2006/2007 MŠK Žilina2007/2008 FC Artmedia Bratislava2008/2009 ŠK Slovan Bratislava2009/2010 MŠK Žilina2010/2011 ŠK Slovan Bratislava2011/2012 MŠK Žilina2012/2013 ŠK Slovan Bratislava2013/2014 ŠK Slovan Bratislava2014/2015 AS Trenčín2015/2016 AS Trenčín2016/2017 MŠK Žilina2017/2018 Spartak Trnava2018/2019 ŠK Slovan Bratislava2019/2020 ŠK Slovan Bratislava2020/2021 ŠK Slovan Bratislava2021/2022 ŠK Slovan Bratislava2022/2023 ŠK Slovan Bratislava2023/2024 ŠK Slovan BratislavaPrehľad majstrov podľa počtu titulov:14 – ŠK Slovan Bratislava7 – MŠK Žilina2 – 1. FC Košice, Inter Bratislava, FC Petržalka, AS Trenčín1 – MFK Ružomberok, FC Spartak Trnava