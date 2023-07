Basketbal: Nová sezóna odštartuje 30. septembra, počet tímov sa znížil

žreb 1. kola Niké EXZ 2023/2024



Slávia Banská Bystrica – YOUNG ANGELS Košice



MBK Ružomberok – BK ŠK UMB Banská Bystrica



ŠBK Šamorín – Piešťanské Čajky



voľno – CBK Košice







dôležité termíny sezóny 2023/2024 Niké EXZ:



začiatok základnej časti – 30. septembra 2023



koniec základnej časti – 13. januára 2024



začiatok nadstavbovej časti – 20. januára 2024



koniec nadstavbovej časti – 16. marca 2024



Federálny pohár – 26. – 28. januára 2024



Slovenský pohár – 16. – 18. februára 2024



začiatok play off – 20. marca 2024



prvé kolo play off: 20., 23. a 27. marca 2024



o 5. – 7. miesto: 6., 10. a 13. apríla 2024



semifinále: 3., 6., 10., 13. a 17. apríla 2024



finále: 20., 24., 27. apríla, 1. a 4. mája 2024



o 3. miesto: 20., 24. a 27. apríla 2024



o 5. miesto: 20., 24. a 27. apríla 2024



Bratislava 26. júla (TASR) – Nová sezóna basketbalovej Niké extraligy žien (Niké EXZ) odštartuje 30. septembra a po štyroch rokoch sa znížil počet účastníkov z osem na sedem. Tieto zmeny prirodzene ovplyvnili hrací systém, najmä v play off.Systém základnej časti zostáva bez zmien, opäť sa bude hrať dvojkolovo (1x a 1x vonku) a následne na tímy čaká nadstavbová časť. Družstvá sa podľa umiestnenia po základnej časti rozdelia do skupín o 1. – 4. miesto, respektíve o 5. – 7. miesto. Táto časť súťaže sa tiež odohrá dvojkolovo (1x a 1x vonku) a kluby si do nej berú výsledky zo vzájomných zápasov v základnej časti.Play off prešlo pod vplyvom zníženia účastníkov zmenami. Prvé dva tímy v skupine o 1. – 4. miesto postupujú priamo do semifinále, na ostatných čaká prvé kolo „vyraďovačky“, ktoré sa odohrá na dva víťazné zápasy. Semifinále a finále bude na tri víťazné stretnutia, duely o umiestnenie (o 3. a 5. miesto) na dve výhry. Z Niké EXZ sa v sezóne 2023/2024 nevypadáva, víťaz spoločnej súťaže 1. ligy žien v kategórii do 23 a 19 rokov tak postupuje priamo do najvyššej súťaže.V Niké EXZ minimálne najbližší rok neuvidíme BAM Poprad, ktoré neuspelo v baráži o účasť v súťaži. Úradujúci šampión, Piešťanské Čajky, vycestuje v rámci prvého kola do Šamorína a vicemajstrovská Banská Bystrica privíta doma YOUNG ANGELS Košice. Program prvého kola uzatvára duel MBK Ružomberok – BK ŠKM UMB Banská Bystrica.Do rozpisu sezóny 2023/2024 môžu tradične prehovoriť pohárové povinnosti v nadnárodných súťažiach – Európsky pohár (Eurocup) a Alpsko-jadranský pohár. Okrem toho si Niké EXZ si dá reprezentačnú prestávku v dvoch termínoch: 6. – 13. november 2023, 5. – 12. február 2024. Cez sezónu sa uskutoční Final Eight Federálneho pohára (26. – 28. januára 2024) a Final Six Slovenského pohára (16. – 18. februára).Každý zápas bude vysielať v priamom prenose internetová televízia Niké TV, vybrané stretnutia aj športová stanica RTVS: Šport. Základná časť má na programe posledné kolo 13. januára 2024, záver nadstavbovej časti je naplánovaný na 16. marca 2024 a play off odštartuje 20. marca 2024. Víťaza Niké EXZ spoznáme najneskôr 4. mája 2024.