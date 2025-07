NHL sa opäť rozbieha, nová sezóna štartuje v októbri

New York 17. júla (TASR) - Nová sezóna zámorskej NHL odštartuje 7. októbra súbojom medzi hokejistami Floridy Panthers a Chicagom Blackhawsks. Vedenie súťaže zverejnilo kalendár na súťažný ročník 2025/2026, v ktorom figuruje aj prestávka počas zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo.



V úvodný večer nového ročníka sa držitelia Stanleyho pohára z Floridy dočkajú vyvesenia majstrovskej vlajky pred vlastnými fanúšikmi. Pittsburgh Penguins si zmeria sily s New Yorkom Rangers a program prvého hracieho dňa uzatvorí duel Los Angeles Kings s Coloradom Avalanche. Prvá repríza tohtoročného finále je na programe 23. novembra, keď „panteri“ privítajú doma „olejárov“ z Edmontonu.



V druhý hrací deň sa dostanú do akcie už aj Slováci, Martina Fehérváryho a jeho Washington Capitals čakajú Boston Bruins. Vo farbách Montrealu naskočí na ľad Juraj Slafkovský v kanadskom derby na ľade Toronta Maple Leafs. Úvodným súperom Martina Pospíšila a Calgary Flames budú hráči Edmontonu Oilers. Tretí deň nového ročníka zámorskej profiligy bude okrem iného patriť duelu Tampy Bay Lightning s Erikom Černákom, o prvé body do tabuľky zabojujú proti Ottawe Senators. Do hry vstúpia aj New Jersey Devils v kádri so Šimonom Nemcom proti Caroline Hurricanes.



Nová sezóna NHL prinesie okrem iného dva duely základnej časti vo Švédsku a tiež 19-dňovú prestávku pre účasť hráčov na olympijskom turnaji. Podujatie v Miláne a Cortine d'Ampezzo bude po 12 rokoch aj s účasťou hokejistov z najlepšej ligy sveta. Celkovo sa v základnej časti odohrá 1312 duelov, jej záver je na programe 16. apríla 2026. Každý tím odohrá 82 stretnutí, v ďalšom ročníku to už bude o dva viac. Informovala o tom oficiálna stránka súťaže.