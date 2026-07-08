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Nová sezóna Tipsport ligy odštartuje súbojom medzi Nitrou a Slovanom
V základnej časti ročníka 2026/27 najvyššej slovenskej súťaže je na programe 54 kôl, podobne ako v predchádzajúcich edíciách, pričom sa nezmenil ani hrací formát.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 8. júla (TASR) - Nová sezóna hokejovej Tipsport ligy odštartuje v utorok 15. septembra 2026. Šlágrom úvodného kola základnej časti bude repríza uplynulého finále play off, keď majster z Nitry privíta na domácom ľade bratislavský Slovan. Rozhodol o tom stredajší žreb 34. ročníka najvyššej slovenskej súťaže.
Prvé kolo prinesie aj ďalšie derby stretnutia, keď Banská Bystrica privíta Zvolen, Košice budú hostiť Prešov, Poprad sa v ďalšom východoslovenskom súboji stretne so Spišskou Novou Vsou a Žilina odohrá považské derby proti Trenčínu. V Liptovskom Mikuláši sa predstavia Michalovce. „Štart sezóny so sebou vždy prináša veľké očakávania fanúšikov, hráčov aj funkcionárov. Preto sme sa v prvom kole snažili spojiť regionálnych rivalov, čo vyústilo do viacerých zaujímavých súbojov a derby zápasov. Fanúšikovia sa môžu tešiť napríklad na reprízu finále z predošlej sezóny, v ktorom úradujúci majster z Nitry privíta na domácom ľade Slovan Bratislava,“ povedal pre web hockeyslovakia.sk člen Ligovej rady Tipsport ligy Andrej Šťastný.
V základnej časti ročníka 2026/27 najvyššej slovenskej súťaže je na programe 54 kôl, podobne ako v predchádzajúcich edíciách, pričom sa nezmenil ani hrací formát. Šestica najvyššie postavených tímov po základnej časti postúpi priamo do play off a mužstvá od 7. do 10. miesta zabojujú v kvalifikácii o účasť vo štvrťfinále. Meno majstra bude známe najneskôr 29. apríla 2027. Najhoršie dva tímy po základnej časti bude čakať baráž o udržanie sa medzi slovenskou elitou proti dvom najlepším zástupcom druhej najvyššej súťaže.
Ako ďalej informoval web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH), v porovnaní s predchádzajúcou sezónou, ktorá bola olympijská, stúpne počet reprezentačných prestávok, a to z jednej až na tri. Tipsport liga sa preruší v novembri, decembri a februári. Naopak, zachované budú piatkovo-sobotňajšie dvojkolá, počas ktorých odohrá každý tím dva duely za dva dni. Súčasťou termínovníka je naďalej aj desať regionálnych kôl, ktoré sa uskutočnia približne od polovice decembra do polovice januára. „Aktuálny rozpis základnej časti Tipsport ligy ešte môže podliehať zmenám na základe dostupnosti zimných štadiónov, požiadaviek TV vysielateľov, prípadne chorobnosti tímov v priebehu sezóny a pod.,“ dodal SZĽH.
Prvé kolo prinesie aj ďalšie derby stretnutia, keď Banská Bystrica privíta Zvolen, Košice budú hostiť Prešov, Poprad sa v ďalšom východoslovenskom súboji stretne so Spišskou Novou Vsou a Žilina odohrá považské derby proti Trenčínu. V Liptovskom Mikuláši sa predstavia Michalovce. „Štart sezóny so sebou vždy prináša veľké očakávania fanúšikov, hráčov aj funkcionárov. Preto sme sa v prvom kole snažili spojiť regionálnych rivalov, čo vyústilo do viacerých zaujímavých súbojov a derby zápasov. Fanúšikovia sa môžu tešiť napríklad na reprízu finále z predošlej sezóny, v ktorom úradujúci majster z Nitry privíta na domácom ľade Slovan Bratislava,“ povedal pre web hockeyslovakia.sk člen Ligovej rady Tipsport ligy Andrej Šťastný.
V základnej časti ročníka 2026/27 najvyššej slovenskej súťaže je na programe 54 kôl, podobne ako v predchádzajúcich edíciách, pričom sa nezmenil ani hrací formát. Šestica najvyššie postavených tímov po základnej časti postúpi priamo do play off a mužstvá od 7. do 10. miesta zabojujú v kvalifikácii o účasť vo štvrťfinále. Meno majstra bude známe najneskôr 29. apríla 2027. Najhoršie dva tímy po základnej časti bude čakať baráž o udržanie sa medzi slovenskou elitou proti dvom najlepším zástupcom druhej najvyššej súťaže.
Ako ďalej informoval web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH), v porovnaní s predchádzajúcou sezónou, ktorá bola olympijská, stúpne počet reprezentačných prestávok, a to z jednej až na tri. Tipsport liga sa preruší v novembri, decembri a februári. Naopak, zachované budú piatkovo-sobotňajšie dvojkolá, počas ktorých odohrá každý tím dva duely za dva dni. Súčasťou termínovníka je naďalej aj desať regionálnych kôl, ktoré sa uskutočnia približne od polovice decembra do polovice januára. „Aktuálny rozpis základnej časti Tipsport ligy ešte môže podliehať zmenám na základe dostupnosti zimných štadiónov, požiadaviek TV vysielateľov, prípadne chorobnosti tímov v priebehu sezóny a pod.,“ dodal SZĽH.
Program 1. kola Tipsport ligy - 15. septembra 2026:
HK Nitra – HC Slovan Bratislava
HC Košice – HC Prešov
HK Poprad – HK Spišská Nová Ves
Vlci Žilina – HK Dukla Trenčín
HC ‘05 Banská Bystrica – HKM Zvolen
HK 32 Liptovský Mikuláš – HK Dukla Michalovce
HK Nitra – HC Slovan Bratislava
HC Košice – HC Prešov
HK Poprad – HK Spišská Nová Ves
Vlci Žilina – HK Dukla Trenčín
HC ‘05 Banská Bystrica – HKM Zvolen
HK 32 Liptovský Mikuláš – HK Dukla Michalovce