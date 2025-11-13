< sekcia Šport
Nováček absolvuje vo fínskom Levi premiéru v prestížnom seriáli
Autor TASR
Levi 13. novembra (TASR) - Dvadsaťročný slovenský lyžiar Adam Nováček absolvuje v nedeľu premiéru vo Svetovom pohári. Vo fínskom Levi sa postaví na štart slalomu. Účasť v prestížnom seriáli si vybojoval vďaka výborným výkonom v juniorskej kategórii.
Minulú sezónu zakončil 10. miestom na MSJ, pričom prvé skúsenosti so seniorskou konkurenciou zbieral na svetovom šampionáte v Saalbachu. „Je to pre mňa niečo nové, veľká skúsenosť. Chcem si to hlavne užiť a niečo sa z toho naučiť. Cítim aj istú nervozitu, ale prevláda nadšenie. Ešte pred pár rokmi som týchto chalanov sledoval v televízii a teraz budem stáť na tom istom štarte,“ uviedol Nováček prostredníctvom tlačovej správy Zväzu slovenského lyžovania (ZSL).
Na preteky sa pripravoval pod vedením Ivana Nardiho v KronplatzRacing Centre v Taliansku, ktoré patrí medzi renomované tréningové programy pre technických špecialistov. „Príprava bola náročná, ale kvalitná. Trénovali sme na tvrdom snehu, aby som sa prispôsobil podmienkam, ktoré nás čakajú v Levi. Po fyzickej stránke som pripravený. Mentálne sa snažím ísť do toho s pokorou – sústrediť sa na vlastný výkon,“ dodal Nováček.
Mladý slovenský reprezentant chce predviesť technicky čistú jazdu a nazbierať cenné skúsenosti: „Mám vysoké štartové číslo, takže viem, že to nebude jednoduché. Idem do toho s tým, že chcem odviesť maximum. Najdôležitejšie je zvládnuť jazdu čisto a získať skúsenosti, ktoré ma posunú ďalej.“
