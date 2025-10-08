< sekcia Šport
Nováčik Sauer chce byť súčasťou niečoho veľkého: „Je to sen“
Slovenský futbalista Mario Sauer sa teší z premiérovej pozvánky do A-tímu reprezentácie, v ktorom sa stretol aj s bratom Leom.
Autor TASR
Senec 8. októbra (TASR) - Slovenský futbalista Mario Sauer sa teší z premiérovej pozvánky do A-tímu reprezentácie, v ktorom sa stretol aj s bratom Leom. Dvadsaťjedenročný stredopoliar francúzskeho Toulouse dúfa, že bude súčasťou niečoho veľkého.
V septembri viedol národný tím do 21 rokov pri víťazstvách 3:0 nad Andorrou a 3:2 v Moldavsku v kvalifikácii na ME. V októbri ho už tréner Francesco Calzona „povýšil“ do A-tímu a zahrá si tak aj s mladším bratom Leom. „Je to veľká pocta pre nás obidvoch, že tu môžeme byť dokonca spolu. Už v reprezentácii do 21 rokov to bolo super a v A-tíme je to už také vážnejšie, takže sme obidvaja vďační. Je to sen každého chalana, dostať sa do A-mužstva reprezentácie. Dúfal som v to odmalička, ale až keď som prestúpil do Francúzska a začal pravidelne hrávať, tak som začal dúfať, že reprezentačná pozvánka môže prísť. Som šťastný, že môžem byť súčasťou tohto. Verím, že splníme cieľ, ktorý je jasný a celkovo, že budem môcť byť súčasťou niečoho veľkého,“ povedal Mario Sauer.
Ako už spomenul, dvere do národného tímu mu otvorili aj výkony v drese francúzskeho Toulouse, kam v lete prestúpil. „Asi nikto z vás nečakal, ani ja, že to pôjde až takto, že dostanem taký veľký priestor. Som veľmi rád, že tréner mi verí, dáva mi dôveru a nastúpil som ako hráč základnej zostavy alebo náhradník zatiaľ v každom zápase v Ligue 1. Som veľmi rád, že to takto ide a dúfam, že to bude takto pokračovať. Cítim sa tam prijatý, a to je možno základ, aby človek mohol na ihrisku podávať dobré výkony,“ pokračoval odchovanec MŠK Žilina.
„Sokoli“ sa v najbližších dvoch stretnutiach budú musieť vyrovnať s absenciou kľúčového hráča v strede poľa. „Zranenie Stana Lobotku je veľká strata pre reprezentáciu. Možno tým trochu narástla percentuálna šanca na môj štart, ale ja viem prečo som tu. Chcem čo najskôr navnímať veci, ktoré potrebujem, či už takticky, alebo v kolektíve. Verím, že čoskoro a čo najrýchlejšie sa do toho dostanem,“ reagoval Sauer, ktorý si môže odkrútiť debut v reprezentačnom A-tíme v piatok v Severnom Írsku. „Je to ostrovný futbal, majú veľmi dobré výsledky doma, skoro dva roky tam neprehrali, čiže čaká nás určite ťažký zápas. Jeden z najdôležitejších v skupine,“ dodal.
Následne, v pondelok 13. októbra, „sokoli“ privítajú v Trnave Luxembursko. So šiestimi bodmi patrí slovenskému národnému tímu prvá priečka v kvalifikačnej A-skupine, ktorá vyvrcholí už v novembri, kedy sa rozhodne o priamom postupujúcom aj účastníkovi baráže. Slováci bojujú o svoju druhú účasť na svetovom šampionáte v ére samostatnosti.
