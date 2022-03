Nováčik v tíme Bobček chce využiť šancu: Gól by bol bonus

Žilina 22. marca (TASR) - Jediným nováčikom v kádri slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov na zápasy kvalifikácie ME 2023 proti Severnému Írsku (25. marca o 16.00 h v Žiline) a Španielsku (29. marca o 16.00 h v Žiline) je Tomáš Bobček. Pokiaľ dostane od trénera Jaroslava Kentoša šancu na ihrisku, pokúsi sa ju využiť čo najlepšie. Bonusom by bol strelený gól, priznal v rozhovore pre portál futbalsfz.sk.



Dvadsaťročný útočník MFK Ružomberok bol v širšej nominácii už počas novembrového asociačného termínu, do užšej sa však napokon nedostal. "Ani ja a asi ani tréneri to v novembri ešte necítili tak, že patrím do nominácie. Do tréningového a zápasového kolotoča som sa vtedy vracal po zranení kolena. Nebol som tak dobre pripravený, ako som možno teraz. Predsa aktuálne mám aj väčšiu hernú prax," povedal Bobček, ktorého premiérová nominácia potešila. "Pocity boli skvelé, je česť reprezentovať našu krajinu. Tešil som sa, že pozvánka prišla a som veľmi rád, že môžem byť na tomto zraze. Chcem zapadnúť do kolektívu, pomôcť tímu na ihrisku tak, ako len budem vedieť. Keď dostanem šancu v zápase, budem ju chcieť využiť najlepšie, ako budem vedieť. Bonus by bol vsietený gól, keďže som útočník."



Proti Severnému Írsku a Španielsku nastúpia Slováci v Žiline, hrať sa bude na umelej tráve. Pre Bobčeka žiadny problém: "Pre mňa, vzhľadom na to, že som mal zranené koleno, je to trošku tvrdšie, ale hneď som sa aklimatizoval. Navyše z ligy poznám tento povrch a nemám s ním žiadny problém. Dôležitejšie pre mňa je to, že som zdravý a môžem byť v reprezentácii," uviedol autor troch fortunaligových gólov v tejto sezóne a na margo súperov poznamenal: "Už sme mali s trénermi videorozbor, mne osobne viac sedia Severní Íri. Španieli hrajú viac ,tiki-taka‘, sú technickejší, hrajú sa s tou loptou. Severní Íri sú bojovnejší, súbojovejší, fyzickejší..."



Mladí Slováci majú po šiestich vystúpeniach v C-skupine na konte deväť bodov, keď trikrát zvíťazili a trikrát prehrali. Otázna je podoba tabuľky po tom, ako Európska futbalová únia (UEFA) v reakcii na inváziu na Ukrajinu suspendovala Rusko, ktoré figurovalo na druhom mieste o šesť bodov pred Slovenskom. Na čele je takisto pätnásťbodové Španielsko, ktoré ako jediné odohralo s Ruskom obe stretnutia (výhra doma 4:1, prehra vonku 0:1).