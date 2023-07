Nováčik z Humenného angažoval skúseného Paršina

Humenné 28. júla (TASR) - Nováčik najvyššej slovenskej hokejovej súťaže HC 19 Humenné získal do útoku skúseného Denisa Paršina. Ruský krídelník prichádza do tímu z majstrovských Košíc. Klub informoval o novej posile v piatok na sociálnych sieťach.



Tridsaťsedemročný Paršin začal minulú sezónu v KHL v drese Neftechimiku Nižnekamsk, za ktorý nastúpil na osem stretnutí s bilanciou 0+1. Vlani v októbri sa presunul do nižšej VHL a odohral šesť zápasov za Jugru (1+2). Do Košíc prišiel v novembri, pričom to bolo už jeho tretia zastávka v metropole východu. Skúsený útočník zaznamenal v 34 zápasoch základnej časti Tipos extraligy 28 bodov za 12 gólov a 16 asistencií, v play off si pripísal jeden presný zásah v deviatich súbojoch.