Nováčik z Podbrezovej začal prípravu s minimom hráčskych zmien

Program prípravných zápasov FK Železiarne Podbrezová:



sobota 18. júna: MFK Tatran Liptovský Mikuláš - Podbrezová

sobota 18. júna: Podbrezová - MŠK Žilina

sobota 25. júna: FC Zbrojovka Brno - Podbrezová

streda 29. júna: Podbrezová - KFC Komárno

sobota 2. júla: Podbrezová - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble

sobota 9. júla: Podbrezová - FK Rakytovce

sobota 9. júla: Podbrezová - FC Košice

Podbrezová 9. júna (TASR) - Futbalisti nováčika Fortuna ligy FK Železiarne Podbrezová odštartovali vo štvrtok spoločnú prípravu na sezónu 2022/2023 na ihrisku vo Valaskej. Tréner Roman Skuhravý očakáva približne 24-členný káder, ktorý budú formovať prípravné zápasy.," povedal generálny manažér Miroslav Poliaček pre klubovú stránku. Po postupe z druhej najvyššej súťaže zotrval tréner Skuhravý, s ktorým má vedenie klubu dlhodobé plány. "" prezradil Poliaček. Hráči Podbrezovej majú v pláne sedem prípravných duelov, medzi ktorými sú aj dvojzápasy.Na úvodnom tréningu chýbali slovenskí reprezentanti do 21 rokov Richard Ludha, Peter Kováčik a Mikuláš Bakaľa, ktorí dostali po nedávnom asociačnom termíne krátke voľno. Pre reprezentačné povinnosti absentovali aj hráči výberu do 19 rokov Adam Danko, Nicolas Šikula a Samuel Urgela, ako aj maturant Martin Talakov. Z kádra, ktorý si v ročníku 2021/2022 vybojoval prvenstvo v druhej lige, už vypadol Roland Galčík a podľa Poliačeka sú "v hre aj dva či tri ďalšie odchody." Nemalo by však ísť o stabilných hráčov základnej zostavy: "e."Hráči Podbrezovej splnili postupom do Fortuna ligy cieľ a pred štartom najvyššej súťaže si uvedomujú jej náročnosť. "" povedal jeden z najskúsenejších hráčov Michal Breznanik.