VIDEO: Nováčik z Prešova vstúpil do sezóny víťazstvom nad Popradom 4:3
Autor TASR,aktualizované
Prešov 12. septembra (TASR) - Hokejisti HC Prešov zvíťazili nad HK Poprad 4:3 v 1. kole nového ročníka Tipos extraligy. Nováčik najvyššej súťaže prehrával s „kamzíkmi“ už 0:3, no na radosť vyše 2500 divákov otočili na 4:3. Víťazný gól strelil Oliver Jokeľ.
Poprad mal ideálny vstup do zápasu, keď v 6. minúte strelil dva góly v priebehu 29 sekúnd. Potvrdil tým hernú prevahu, ktorú mal v prvej tretine, v ktorej mohol pridať aj ďalšie góly. Keď Suchý v 31. minúte dorazil puk za Janusa, zdalo sa, že je rozhodnuté. Prešovských hráčov i divákov však naštartoval gól Taylora, na ktorý ešte v 2. tretine nadviazal Bačo vo svojom prvom zápase za Prešov. Prešov mal v druhej tretine viac hry, no vyrovnávajúci gól dosiahol až na začiatku tretej zásluhou Zabusovsa. O triumfe domácich rozhodol v 48. minte Jokeľ - 4:3.
Tipsport liga, 1. kolo:
HC Prešov - HK Poprad 4:3 (0:2, 2:1, 2:0)
Góly: 33. Taylor (Paločko), 36. Bačo (Dickinson), 41. Zabusovs (Taylor), 48. Jokeľ (Paločko) - 6. Sproul (Malina, Kundrik), 6. Cracknell, 31. Suchý (Sproul). Rozhodcovia: Lesay, Goga - Pribula, Tomáš, vylúčení: 3:4 na 2 min., navyše: Buncis (Preš.) a Nemčík (Pop.) obaja 5 min. + DKZ za bitku, presilovky a oslabenia: 0:0, 2504 divákov.
Prešov: Janus (59. Vyletelka) - Taylor, Kozák, Hain, M. Novota, Jasečko, Semaňák - Hannoun, Buncis, Bačo - Zabusovs, Dickinson, Fejes - Hajnik, A. Novota, Valigura - Jokeľ, Paločko, Chalupa
Poprad: Vay - Sproul, Malina, Bodák, Kotvan, Fereta, Nemčík, Plučinský, Dula - Calof, Cracknell, Nauš - Majdan, Wong, Bjalončík - Török, Urbánek, Výhonský - Gabor, Suchý, Kundrik
hlasy:
Peter Skudra, tréner HC Prešov: „V prvej tretine bol súper oveľa lepší, my sme boli zdržanliví. Neskôr sme stratili Buncisa, takže sme museli rotovať troch centrov. Po prvej časti sme spravili nejaké zmeny, ktoré sa prejavili a začalo to lepšie fungovať. Postupne sme získali sebavedomie. Niektorým hráčom, ktorí predtým nehrali extraligu, chvíľu trvá, kým sa do toho dostanú. Som na nich hrdý na to, ako to zvládli po prvej tretine.“
Ján Šimko, tréner HK Poprad: „Za stavu 3:0 sme prestali rešpektovať našu štruktúru a princípy. Dopustili sme sa strát pukov, z ktorých súper ťažil. Získal emóciu a pre nás nastala nová situácia, s ktorou sme sa museli vyrovnať. Domáci brankár chytal výborne, bol pre nich oporou a pre nás prekážka. V závere sme mali tlak a celkovo veľa šancí v každej tretine. Zlom zápasu prišiel v momente, keď sme prestali rešpektovať súpera a samých seba.“
