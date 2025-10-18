< sekcia Šport
Nováčik zo Zlína remizoval na pôde Slavie
V drese Zlína odohral takmer celé stretnutie Slovák Marián Pišoja.
Autor TASR
Praha 17. októbra (TASR) - Slovenský futbalista Dávid Krčík sa v českej Chance lige gólovo presadil už v štvrtom dueli za sebou. Hráč MFK Karviná vyrovnal v závere prvého polčasu stretnutia 12. kola proti Sigme Olomouc stav na konečných 1:1. Premiéru na lavičke Karvinej zažil Marek Jarolím, ktorý nahradil Martina Hyského.
Ten po odchode prvýkrát viedol Plzeň. Jeho zverenci zvíťazili na pôde Bohemians Praha tesne 1:0, v 9. minúte sa presadil Nigérijčan Rafiu Durosinmi. Útočník Eric Ramirez nastúpil prvýkrát v základnej zostave domácich, v 71. minúte však videl červenú kartu.
Nováčik zo Zlína pokračuje v kvalitných výkonoch, v sobotnom dueli remizoval na pôde Slavie Praha 0:0. V drese Zlína odohral takmer celé stretnutie Slovák Marián Pišoja. Slavia zostala na čele, no druhá Sparta má k dobru nedeľný zápas proti Slovácku.
Chance liga - 12. kolo:
Chance liga - 12. kolo:
Slavia Praha - FC Zlín 0:0 (0:0)
/E. Prekop nastúpil v 65. min - M. Pišoja hral do 90+3. min, S. Belaník celý zápas na lavičke/
Bohemians Praha - Viktoria Plzeň 0:1 (0:1)
/T. Frühwald celý zápas na lavičke - M. Tvrdoň celý zápas na lavičke/
FK Pardubice - FK Mladá Boleslav 2:1 (1:1)
/M. Králik odohral celý zápas (Mladá Boleslav)/
FK Teplice - Slovan Liberec 1:1 (0:0)
/M. Riznič odohral druhý polčas, D. Danihel, J. Jakubko a R. Ludha všetci celý zápas na lavičke - P. Dulay hral do 56. min, L. Letenay nastúpil v 80. min, I. Krajčírik celý zápas na lavičke/
MFK Karviná - Sigma Olomouc 1:1 (1:1)
/D. Krčík odohral celý zápas - T. Huk a M. Hruška celý zápas na lavičke/
