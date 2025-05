Nováčika z Prešova povedie tréner Skudra s tromi asistentmi

Prešov 19. mája (TASR) - Hokejistov HC Prešov povedie v extraligovej sezóne 2025/2026 lotyšský tréner Peteris Skudra, ktorý ho doviedol k postupu do najvyššej súťaže. V pozícii asistenta bude pokračovať Marek Zagrapan, ktorého doplnia bývalý obranca Vladimír Mihalik a Bielorus Sergej Šepetjuk.



Skudra prevzal prešovský tím začiatkom marca tohto roka po tom, čo Kanaďan Steve Kasper náhle z osobných dôvodov skončil vo funkcii. Na hernej fazóne rozbehnutých Prešovčanov to nič nezmenilo a presvedčivo dokráčali za víťazstvom v základnej časti Slovenskej hokejovej ligy. V play off potvrdili pozíciu najväčšieho favorita na víťazstvo a v troch sériách prehrali iba jeden duel. Napokon po sérii so Skalicou (4:1 na zápasy) oslavovali postup do najvyššej súťaže.



Päťdesiatdvaročný Lotyš viedol pred pôsobením v Prešove extraligový tím Liptovského Mikuláša. Pre 38-ročného Mihalika pôjde o prvú trénerskú skúsenosť. Práve v drese Prešova odohral v sezóne 2024/2025 svoje tri pravdepodobne posledné zápasy kariéry.