Nováčikom roka v NBA sa stal v tesnom hlasovaní Barnes z Toronta

New York 24. apríla (TASR) - Cenu pre najlepšieho nováčika sezóny 2021/2022 v basketbalovej NBA získal krídelník Toronta Scottie Barnes. Od hlasujúcich obdržal 378 bodov, čo je o 15 viac, ako dostal pivot Clevelandu Evan Mobley. Od zavedenia súčasného hlasovania v roku 2003 nebol rozdiel nikdy tesnejší.



Barnes sa stal stabilným hráčom základnej zostavy Toronta, ktoré postúpilo do play off z 5. priečky Východnej konferencie. V sezóne mal priemer 15 bodov a 8 doskokov na zápas. Raptors ho uplynulé leto získali v drafte ako číslo štyri. Informovala o tom agentúra AP.