Nováčikom v nemeckej nominácii útočník Kleindienst, vracia sa Rüdiger

Nominácia Nemecka na zápasy Ligy národov proti Bosne a Hercegovine a Holandsku:



Brankári: Oliver Baumann (TSG 1899 Hoffenheim), Jannis Blaswich (FC Red Bull Salzburg), Alexander Nübel (VfB Stuttgart)



Obrancovia: Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck (obaja Borussia Dortmund), Benjamin Henrichs, David Raum (obaja RB Lipsko), Joshua Kimmich (Bayern Mníchov), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Antonio Rüdiger (Real Madrid)



Stredopoliari: Robert Andrich, Florian Wirtz (obaja Bayer Leverkusen), Chris Führich, Angelo Stiller (obaja VfB Stuttgart), Pascal Gross (Borussia Dortmund), Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovič (obaja Bayern Mníchov)



Útočníci: Serge Gnabry (Bayern Mníchov), Kai Havertz (Arsenal), Tim Kleindienst (Borussia Mönchengladbach), Deniz Undav (VfB Stuttgart)

Berlín 3. októbra (TASR) - Útočník Tim Kleindienst z Borussie Mönchengladbach je jediný nováčik v nominácii nemeckej futbalovej reprezentácie na októbrové zápasy Ligy národov proti Bosne a Hercegovine a Holandsku. Tréner Julian Nagelsmann oznámil vo štvrtok 23-člennú nomináciu, v ktorej figurujú osvedčené mená. Do tímu sa vrátili obranca Antonio Rüdiger (Realu Madrid) a krídelník Serge Gnabry z Bayernu Mníchov.Dvadsaťdeväťročný Kleindienst v lete prestúpil z Heidenheimu do Gladbachu a v piatich zápasoch novej sezóny Bundesligy strelil dva góly. V kádri má nahradiť Niclasa Füllkruga z West Hamu, ktorý nedávno utrpel zranenie. "," uviedol kormidelník podľa agentúry DPA.Premiéru v bránke absolvuje Oliver Baumann (TSG 1899 Hoffenheim), kedže Marc-Andre ter Stegen, ktorý sa stal nemeckou jednotkou po ukončení reprezentačnej kariéry Manuela Neuera, utrpel v Barcelone vážne zranenie kolena. ",“ skonštatoval Nagelsmann. Nemci vstúpili do tohtoročnej LN triumfom nad Maďarskom 5:0 a v 3. skupine A-divízie potom remizovali na pôde Holandska (2:2).Päťnásobní majstri sveta môžu počítať aj so skúseným obrancom Rüdigerom, ktorý po domácich ME uprednostnil oddych a nehral v septembrových dueloch národného tímu. Gnabry sa trápil so zranením.Nemecko nastúpi v piatok 11. októbra v Zenici proti domácej Bosne a Hercegovine a o tri dni neskôr privíta v Mníchove reprezentáciu Holandska.