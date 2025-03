Nové Mesto n. Váhom vyhralo tretí zápas a postúpilo do semifinále

Niké extraliga - štvrťfinále play off:



tretí zápas /na 2 víťazstvá/:



VK Nové Mesto nad Váhom - Volley project UKF Nitra 3:2 (21, 29, -23, -15, 9)



142 minút, rozhodovali: Mokrý, Malík



/konečný stav série: 2:1, postúpilo Nové Mesto n. Váhom/



Nové Mesto nad Váhom 29. marca (TASR) - Volejbalistky Nového Mesta nad Váhom postúpili do semifinále play off Niké extraligy. Sobotňajší tretí zápas štvrťfinálovej série proti Nitre zvládli po päťsetovej dráme. V priebehu stretnutia síce prišli o vedenie 2:0, no rozhodujúci set zvládli 15:9. Sériu vyhrali 2:1 na zápasy.V semifinále sa Nové Mesto n. Váhom stretne so Sláviou Bratislava, druhú dvojicu tvoria VKP Bratislava a Žilina.