Nové nariadenie belgickej vlády zasiahne futbal, cyklistiku aj F1

Brusel 15. apríla (TASR) - Belgická vláda v stredu pre pandémiu nového koronavírusu zakázala masové zhromaždenia do 31. augusta. Toto rozhodnutie ovplyvní aj športové podujatia v krajine vrátane futbalu a cyklistiky, na 30. augusta sú naplánované preteky motoristickej F1 na okruhu Spa-Francorchamps.



Karanténa, ktorá platí od polovice marca, potrvá minimálne do 3. mája. Vzhľadom na najnovšie nariadenie sa zrejme nedohrá sezóna najvyššej futbalovej súťaže a nový ročník sa začne za zatvorenými dverami. Vedenie Pro League už navrhlo predčasné ukončenie ligy, Európska futbalová únia (UEFA) však pohrozila vylúčením klubov z európskych súťaží. Napriek tomu sa očakáva, že účastníci ligy 24. apríla odsúhlasia jej ukončenie.



Ohrozený je aj národný cyklistický šampionát, ktorý presunuli z 21. júna na 23. augusta. Starosta hostiteľského mesta Anzegem, Gino Devogelaere, ho podľa agentúry AP nechce usporiadať bez prítomnosti fanúšikov. Otázne je, či by sa za zatvorenými dverami mohla konať Veľká cena Belgicka F1. "V najbližších dňoch budeme skúmať naše možnosti. Ďalšie preteky bez divákov? Aj bez nich by na trati bolo dosť ľudí. Čo je to veľa ľudí, 500, 3000, 5000?" povedal obchodný riaditeľ podujatia Stijn de Boever pre portál motorsport.com.



V Belgicku evidujú viac než 33.500 prípadov ochorenia COVID-19, podľahlo mu 4440 osôb.