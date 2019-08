Nové pravidlá prispeli podľa Kružliaka k zrýchleniu hry: Šetria čas

IFAB prijal nové pravidlá na marcovom 133. zasadnutí. Odsúhlasili ich anglická, škótska, waleská a írska futbalová asociácia spoločne s Medzinárodnou futbalovou federáciou (FIFA).

Bratislava 16. augusta (TASR) - Futbal sa v úvode sezóny 2019/2020 zoznamuje so siedmimi novými pravidlami. Medzinárodný futbalový výbor (IFAB) ich zaviedol od 1. júna a väčšia popredných súťaží sa ešte len rozbieha. Slovenská liga má však cez víkend na programe už piate kolo a podľa najlepšieho arbitra predchádzajúcich piatich fortunaligových ročníkov Ivana Kružliaka prispeli zmeny k zatraktívneniu najpopulárnejšej hry na svete.



IFAB prijal nové pravidlá na marcovom 133. zasadnutí. Odsúhlasili ich anglická, škótska, waleská a írska futbalová asociácia spoločne s Medzinárodnou futbalovou federáciou (FIFA), ktorá vo výbore reprezentuje zvyšných 207 národných zväzov štyrmi hlasmi. "Celé to prispelo k zrýchleniu hry a šetreniu času, ktorý môže byť využitý na samotnú hru a nie premárňovanie hracieho času," povedal pre TASR Kružliak, ktorý považuje za najvýznamnejšie tri novinky.



Ide o spôsob zahrávania voľného kopu z vlastného pokutového územia, pri ktorom sa lopta dostáva do hry v momente rozohratia, takže už nemusí opustiť šestnástku. To isté platí pre kop od bránky, podľa starých pravidiel sa lopta vrátila do hry až mimo "veľkého vápna". Pri striedaní musí schádzajúci futbalista opustiť trávnik čo najkratšou cestou k postrannej alebo bránkovej čiare. Doteraz sa čakalo, kým príde k poliacej čiare, často to viedlo k zdržiavaniu v závere zápasu: "Čo sa týka najzásadnejších zmien, ktoré hneď vidno, to sú tri najväčšie veci. Možno by som tam zaradil aj to, že keď sa lopta dotkne rozhodcu, nariaďuje sa v istých prípadoch rozhodcovská lopta. Samozrejme, nový spôsob vhadzovania rozhodcovskej lopty je tiež zásadnejšia vec, ostatné by som nevidel až tak dôležito."



Medzi ďalšie zmeny patrí zákaz postavenia útočiacich hráčov v múre pri voľnom kope. Ak sú v múre traja alebo viacerí obrancovia, protihráči nesmú stáť bližšie než meter. V prípade porušenia tohto pravidla bude hráč potrestaný a súper dostane nepriamy voľný kop. Víťaz žrebu si môže vybrať stranu, ale po novom aj výkop. Po novom môžu za nevhodné správanie vidieť žlté a červené karty už aj členovia realizačného tímu rovnako ako hráči. Pokiaľ nebude možné identifikovať autora prehrešku, trest automaticky dostane hlavný tréner. IFAB sa ďalej pokúsil vyjasniť pravidlá ohľadom ruky. Nebude platiť žiaden gól po tom ako, sa lopta náhodne dotkla ruky, keď hráč náhodným použitím ruky pripraví výhodnú pozíciu pre svoje mužstvo, bude nasledovať voľný kop v prospech súpera. Keď brankár čelí jedenástke, musí mať aspoň jednu nohu na bránkovej čiare alebo v línii s ňou.



"Jediné, s čím hráči nie sú úplne zžití, je práve to striedanie. Stále sa automaticky ťahajú k stredovej čiare a nie k miestu, ktoré by bolo vhodnejšie, respektíve bližšie na opustenie hracej plochy. Všimol som si aj, že hráči sa stále dožadujú pri vhadzovaní rozhodcovskej lopty, aby tam stál z každého mužstva jeden. To už tiež nie je dovolené, teraz sa vhadzuje len pre jedného hráča jedného mužstva a ten druhý musí byť vzdialený štyri metre. Ostatné veci neboli také zásadné, že by ich hráči nechceli rešpektovať alebo by im robili problémy," vysvetlil Kružliak.



Tohtotýždňová veľká premiéra sa odohrala v Superpohári UEFA medzi FC Liverpool a FC Chelsea. Európska futbalová únia prvýkrát v histórii zverila stretnutie o trofej rozhodkyni, dôveru dostala Francúzka Stéphanie Frappartová, ktorej na čiarach pomáhali krajanka Manuela Nicolosiová s Írkou Michelle O'Neillovou. "UEFA sa rozhodla pre takýto krok. Dali to Stéphanie, ja jej k tomu gratulujem," dodal Kružliak, ktorý sa pri pozeraní duelov v televízii nevyhne sledovaniu práce kolegov: "Snažím sa užiť si zápas, ale nie vždy to ide. Pokiaľ tam sú kritické a zásadné momenty, ktoré musí rozhodca riešiť, samozrejme, že sa im venujem a všimnem si ich. Ale pokiaľ je 'dobrý futbal', hráči hrajú, sú tam akcie, pekné strely a góly a rozhodca nie je podstatný, vtedy si futbal naozaj užívam iba ako fanúšik."