Nové Zámky angažovali amerického útočníka Logginsa, Gennaro skončil

Nové Zámky 19. januára (TASR) - Extraligový klub HC MIKRON Nové Zámky a švédsky Västerviks IK zrealizovali výmenu zámorských útočníkov. K účastníkovi Tipos extraligy zamieril 27-ročný americký krídelník Troy Loggins, keď nahradil Mattea Gennara. Novozámocký klub informoval o transakcii na oficiálnej stránke.



"Naskytla sa nám príležitosť výmeny hráčov so švédskym Västerviksom, čo nebýva úplne zvyčajné. Bohužiaľ, Matteo Gennaro u nás nedokázal naplniť svoj potenciál a nesplnil naše očakávania. Ide o dobrého chalana do kabíny, preto mu v novom pôsobisku prajeme veľa šťastia. Sme veľmi radi, že k nám prichádza Troy Loggins, ktorý má za sebou vynikajúcu univerzitnú kariéru. Svojou hrou sa nestratil ani v defenzívne ladenej švédskej súťaži Allsvenskan. Z toho, čo som videl, si myslím, že by mu mohol sedieť herný štýl nášho mužstva. Verím, že svojou šikovnosťou dokáže výrazne posilniť našu ofenzívu," povedal tréner "býkov" Gergely Majoross.



Loggins prišiel do Švédska pred sezónou 2022/2023, ktorá bola pre neho prvá v Európe. Za Västerviks odohral 27 zápasov, v ktorých nazbieral 14 kanadských bodov (9+5).



Pre 25-ročného Gennara bude Västerviks už štvrté pôsobisko v prebiehajúcej sezóne 2022/2023. Začal ju v KHL a koncom októbra prišiel do Slovana. Za "belasých" odohral sedem zápasov s bilanciou gól a dve asistencie, po ktorých v klube skončil. Následne zamieril do Nových Zámkov, za ktoré nastúpil do 14 stretnutí, v ktorých získal päť bodov (3+2).