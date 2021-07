Nové Zámky angažovali brankára Engstranda, Lackovič predĺžil zmluvu

Nové Zámky 6. júla (TASR) - Extraligový hokejový klub HC Nové Zámky vyriešil brankársku otázku pre sezónu 2021/2022. Do tímu trénera Gergelyho Majorossa pribudol 32-ročný Švéd Christian Engstrand a zmluvu predĺžil 21-ročný Slovák Jakub Lackovič. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Engstrand strávil prevažnú časť doterajšej kariéry vo švédskych súťažiach, pôsobil aj vo Fínsku a v medzinárodnej súťaži EBEL. V ročníku 2020/2021 obliekal dres HC Vita Hästen v druhej najvyššej švédskej súťaži. V 20 zápasoch dosiahol 90,5-percentnú úspešnosť zásahov a priemer 2,95 inkasovaných gólov na zápas. „Christiana mám naštudovaného z videí a vyzerá veľmi dobre. Má slušný pohyb a čísla, hoci tie boli v uplynulých dvoch sezónach slabšie, ale to ovplyvnili aj mužstvá, za ktoré chytal. Má bohaté skúsenosti z najvyššej švédskej ligy a zároveň je v najlepšom brankárskom veku, preto verím, že bude pre nás prínos a zvýši naše šance na víťazstvá,“ povedal tréner brankárov HC Nové Zámky Stanislav Petrík.



Engstrand chce byť opora svojho nového tímu. „Od pár chalanov, ktorí v lige hrali už predtým, som počul o krajine i lige samé pozitíva. Pred niekoľkými rokmi som navyše hrával v tíme s Marekom Ďalogom, ktorý o Slovensku všeobecne hovoril veľmi pekne, takže keď sa mi naskytla príležitosť prísť, neváhal som. Rozhodujúce pre mňa bolo, že chcem chytať za klub, ktorý má ambície ísť do play off, takže som viedol intenzívne rozhovory s trénerom a získal som skutočne dobrý pocit z toho, čo nás čaká. Chcem dať tímu príležitosť zvíťaziť v každom zápase,“ povedal Engstrand, ktorý vytvorí brankársku dvojicu s Lackovičom. Ten nastúpil v ročníku 2020/2021 do 8 extraligových zápasov, v ktorých dosiahol 90,82-percentnú úspešnosť zásahov a priemer 2,85 inkasovaného gólu na zápas.