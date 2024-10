Nové Zámky angažovali fínskeho obrancu Maalahtiho, Kowalczyk skončil

Nové Zámky 14. októbra (TASR) - Do kádra hokejistov HC Mikron Nové Zámky pribudol 33-ročný fínsky obranca Kalle Maalahti. Klub sa zároveň dohodol na ukončení spolupráce s českým bekom Danielom Kowalczykom. "Býci" informovali o zmenách v kádri na sociálnych sieťach.



Nové Zámky budú pre Maalahtiho prvé pôsobisko mimo Škandinávie. Doterajšiu kariéru strávil najmä v najvyššej fínskej súťaži, v ktorej odohral 516 zápasov so ziskom 195 kanadských bodov. V sezóne 2023/24 pôsobil v najvyššej švédskej súťaži, v ktorej si v drese HV71 pripísal osem kanadských bodov v 51 zápasoch.



Kowalczyk prišiel do Nových Zámkov pred sezónou 2024/25. Odohral v nej osem zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal jednu asistenciu a päť mínusových bodov.



Zmeny v kádri sú reakcia vedenia novozámockého klubu na nevydarený štart do sezóny. Tím je po 10. kole na predposlednom 11. mieste tabuľky o dva body pred Liptovským Mikulášom. Novozámčania nebodovali v piatich dueloch po sebe a na konte majú šesť bodov.