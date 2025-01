Nové Zámky angažovali mladíkov Bača, Šutého, Berčíka a Čajkoviča

Nové Zámky 24. januára (TASR) - Do kádra hokejistov HC Nové Zámky pribudli útočníci Róbert Bačo, Patrik Šutý, Ivan Berčík a obranca Alex Čajkovič. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.



Angažovanie viacerých mladíkov je reakcia klubu na nedávne odchody viacerých hráčov, predovšetkým útočníkov. Dvadsaťjedenročný Bačo bude v tíme, ktorý je s veľkým mankom na poslednom mieste tabuľky Tipos extraligy, pôsobiť do konca prestupového obdobia, tj 17. februára. Následne sa vráti do HK Nitra, za ktorý odohral v prebiehajúcej sezóne 2024/2025 31 zápasov s bilanciou 1 gól a 2 asistencie. Z Nitry prišli do Nových Zámkov aj 20-ročný stredný útočník Šutý a 17-ročný Berčík. Devätnásťročný obranca Čajkovič bol v sezóne 2024/2025 hráč HK Poprad, za ktorý odohral 12 extraligových zápasov, no väčšiu časť sezóny odohral v drese popradskej juniorky.



Z Nových Zámkov nedávno odišlo viacero skúsených útočníkov. Nové pôsobiská si našli Adam Lapšanský (Trenčín), Marek Slovák (Slovan Bratislava), Roman Žitný (Miškovec), William Rapuzzi (Zvolen), Christian Thomas (Iserlohn Roosters) aj Jayce Hawryluk (EHC Kloten).