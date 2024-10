Nové Zámky angažovali útočníka Hawryluka so skúsenosťami z NHL

Nové Zámky 29. októbra (TASR) - Vedenie HC Mikron Nové Zámky sa dohodlo na zmluve s kanadským hokejistom Jaycom Hawrylukom. Dvadsaťosemročný útočník prichádza do kádra priebežne posledného tímu Tipos extraligy s 98 štartmi v zámorskej NHL. V uplynulej sezóne pôsobil v českej extralige, v ktorej obliekal dres Liberca.



Ročník 2023/24 odohral na severe Čiech so ziskom 22 bodov (8+14) v 39 zápasoch základnej časti. Ďalších deväť duelov pridal v play off a zaznamenal v nich tri asistencie.



Najväčšiu časť kariéry strávil v zámorí, pričom v roku 2014 ho v 2. kole z celkovej 32. pozície draftoval tím Florida Panthers. Za úradujúcich obhajcov Stanleyho pohára odohral 57 zápasov, no väčšinu strávil vo farmárskej AHL v drese Springfieldu. Dovedna v nižšej americkej súťaži odohral 174 zápasov v základnej časti a nazbieral v nich 106 bodov (32+74). V profilige obliekal aj dres Ottawy Senators a Vancouveru Canucks.



Novozámčania nazbierali v 15 zápasoch sezóny iba deväť bodov a patrí im posledné miesto. Vedenie reagovalo na nepriaznivé výsledky zmenami v kádri. Zámky angažovali aj 28-ročného Kanaďana Nicka Ritchieho, ktorý má na konte 519 zápasov v NHL s bilanciou 90 gólov a 105 asistencií. Jeho starší brat Brett oblieka dres HK Nitra.