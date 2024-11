Nové Zámky povedie český tréner Holaň

Nové Zámky 19. novembra (TASR) - Novým trénerom hokejistov HC Nové Zámky sa stal Miloš Holaň. Päťdesiattriročný český kouč pôsobil naposledy v tamojšej extralige, kde štyri roky viedol Vítkovice. V najvyššej slovenskej súťaži bol v minulosti na striedačkách Zvolena a Trenčína. Klub o tom informoval v utorok na svojej facebookovej stránke.



Holaň pôsobil ako hlavný kormidelník aj v Pardubiciach, Mladej Boleslavi či Sparte Praha. Zahraničné skúsenosti zbieral v Nórsku, na Ukrajine, v Rakúsku i Bielorusku. Pred sezónou 2008/09 ho angažoval Zvolen, no v ďalšom ročníku ho nahradil Ernest Bokroš. O osem rokov neskôr viedol Trenčín, ale po neuspokojivých výsledkoch ho vystriedal Josef Turek. Bývalý československý a český reprezentačný obranca si počas hráčskej kariéry okrem najvyššej domácej súťaže vyskúšal i NHL v drese Anaheimu a Philadelphie.



Vedenie Nových Zámkov v utorok oznámilo, že Američan Clark Donatelli skončil na striedačke tímu už po dvoch týždňoch. Päťdesiatosemročný kouč, ktorý nahradil pred reprezentačnou prestávkou vo funkcii Erika Čaládiho, absolvoval s tímom iba zápas proti Dukle Trenčín. Nasledujúci duel v Spišskej Novej Vsi už vynechal a s klubom sa dohodol na predčasnom ukončení zmluvy z rodinných dôvodov.



Donatelli obliekal počas hráčskej kariéry dresy klubov NHL Minnesota North Stars a Boston Bruins. USA reprezentoval na troch MS a dvoch olympijských turnajoch, v jednom prípade i s kapitánskym "céčkom" na hrudi. Ako tréner má takisto bohaté skúsenosti zo zámorskej AHL. Dva roky viedol v pozícii hlavného trénera reprezentačný výber USA do 18 rokov. "Klub z dôvodu ochrany súkromia Clarka Donatelliho nebude poskytovať bližšie informácie," uviedol účastník Tipos extraligy na sociálnej sieti.



Nové Zámky figurujú po devätnástich kolách Tipos extraligy s 12 bodmi na poslednom 12. mieste tabuľky, na desiaty Liptovský Mikuláš a jedenásty Trenčín strácajú deväť bodov. Novozámčania v nedeľu zaskočili Spišiakov 8:5 na ich ľade. Klub po nevydarenom úvode sezóny výrazne zasiahol do hráčskeho kádra a vymenil hneď niekoľko legionárov aj slovenských hráčov.