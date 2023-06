Nové Zámky povedú tréneri Čaládi s Hurtajom

Nové Zámky 4. júna (TASR) - Hokejistov HC MIKRON Nové Zámky povedú tréneri Erik Čaládi a Ľubomír Hurtaj. Vo funkcii nahradili Gergelya Majorossa, ktorý zamieril do Nemecka. Klub informoval o zmenách v trénerskom štábe na oficiálnej stránke.



Pre 35-ročného Čaládiho pôjde o druhú sezónu v slovenskej extralige, no prvú v pozícii hlavného kormidelníka. V ročníku 2022/2023 pôsobil ako asistent Majorossa, ktorý viedol Nové Zámky od januára 2021. Po sezóne 2022/2023 sa rozhodol prijať ponuku z klubu Ravensburg Towerstars, ktorý účinkuje v druhej najvyššej súťaži v Nemecku.



Čaládi chce so svojimi zverencami pokračovať v nastolenom trende z nedávnych sezón: "Budeme sa snažiť nadviazať na hokej, ktorý sa tu hral v uplynulých ročníkoch, čiže aktívny, ale zároveň s dobrou obrannou hrou v zadných radoch. Moje pocity sú plné odhodlania. Štafetu preberáme spoločne s Ľubošom (Hurtajom), takže to bude o to silnejšie. Je pred nami veľa práce, no verím, že rovnako aj veľa potešení, predovšetkým v podobe víťazstiev," uviedol Čaládi pre klubovú stránku.



Pre 47-ročného Hurtaja pôjde o trénerskú premiéru v slovenskej extralige. V sezóne 2021/2022 pôsobil ako hlavný tréner a generálny manažér v rodných Topoľčanoch. Prostredie v Nových Zámkoch pozná vďaka pôsobeniu v pozícii hlavného trénera v ročníku 2015/2016, keď tím ešte účinkoval v nižšej súťaži. "Veľmi si vážim ponuku od pána Suchardu (prezident klubu, pozn.). Extraligu beriem ako veľkú výzvu a takisto ako začiatok mojej novej nielen trénerskej, ale aj životnej etapy. Prostredie v Nových Zámkoch veľmi dobre poznám, hoci sa klub od môjho pôsobenia posunul dopredu. Teším sa na skvelých fanúšikov, vďaka ktorým som zažil nielen krásny koniec hráčskej kariéry, ale takisto aj začiatok trénerskej. S Erikom máme veľmi dobrý vzťah, vďaka čomu sa nebojím o vzájomnú dôveru. Pôsobil tu už v minulej sezóne, takže mi pomôže v spoznávaní hráčov a taktiež v pokračovaní načatej roboty, ktorú tu zanechal tréner Majoross," uviedol Hurtaj.



Na pozícii trénera brankárov bude aj v sezóne 2023/2024 pokračovať Stanislav Petrík.