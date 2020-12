Nové Zámky sa posilnili o talentovaných kanadských bratov Clarkeovcov

Nové Zámky 25. decembra (TASR) - Vedenie hokejového klubu z Nových Zámkov získalo do svojich služieb talentovaných bratov Brandta a Graemea Clarkeovcov z Kanady.



"V tíme 'býkov' vítame bratov Clarkeovcov. Sedemnásťročný obranca Brandt Clarke patri medzi najväčšie talenty vo svojom ročníku a je v úzkom okruhu hráčov, ktorí sú kandidáti na draftovú jednotku NHL v roku 2021. Jeho o dva roky starší brat Graeme už patrí organizácii New Jersey Devils. Pre oboch bude pôsobenie v Nových Zámkoch premiérové na starom kontinente," uviedol klub na svojom oficiálnom profile na facebooku.



Staršieho Graemea Clarkea si vybralo New Jersey z 80. miesta draftu v roku 2019. Devätnásťročný krídelník pôsobil uplynulé tri sezóny v drese Ottawa 67's v juniorskej OHL, kde odohral v základnej časti 134 zápasov s bilanciou 46 gólov a 30 asistencií. V play off pridal 23 štartov a 14 bodov (7+7). V roku 2018 získal s Kanadou zlato na Hlinka Gretzky Cup-e.



O dva roky mladší obranca Brandt Clarke odohral uplynulý ročník v drese Barrie Colts v OHL a v 57 stretnutiach zaznamenal šesť gólov a 32 asistencií. Patrí medzi veľké talenty kanadského hokeja a vo viacerých preddraftových rebríčkoch sa nachádza na najvyšších priečkach.