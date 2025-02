Nové Zámky vypadnú z extraligy, Slovák v nej odohral 1000 zápasov

Tipos extraliga - 47. kolo:



HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Nové Zámky 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)



Góly: 6. Hraško (Egle), 13. Šandor (Ullman, Réway), 51. Gerlach (Réway, Šandor). Rozhodcovia: Goga, Baluška - Staššák, Pribula, vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 564 divákov.



HK 32 Liptovský Mikuláš: Surák - Kirichenko, Jendroľ, Ullman, Hraško, Fekiač, Mezovský, Chatrnúch – Tkáč, Egle, Vankúš – Gerlach, Sukeľ, Réway – Barcík, Quince, Ranford – Šandor, Kriška, Podolinský



HC Nové Zámky: Beržinec – Čajkovič, Ligas, Roman, Čapoš, Konrád, Jasečko - Berčík, Ondrušek, Kováč – Gron, Šutý, Petrík – Haluška, Hazala, Kodhaj – Liniaev, Novota, Synák

HC MONACObet Banská Bystrica - HK Dukla Ingema Michalovce 5:4 (1:1, 1:2, 3:1)



Góly: 3. Boucher (Voyer, Česánek), 40. Turnbull (Faith), 41. Kukuča (Wedman, Faith), 49. Šoltés (Michalčin), 56. Kukuča (Boucher, Chicoine) – 8. Rönni (Varga, Michnáč), 22. Varga (Slováček, Rönni), 23. Krastenbergs (Slováček, Mahbod), 46. Kulda (Chmielewski). Rozhodcovia: Crman, Klejna – Knižka, Stanzel, vylúčení: 5:10 na 2 min., navyše: Matoušek (B. Bystrica) 5+DKZ za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 3:2, oslabenia: 0:0, 2236 divákov.



Banská Bystrica: Rabčan – Scarlett, Chicoine, Michalčin, Zeleňák, Žabka, Kozák, Česánek – Voyer, Boucher, Turnbull – Kukuča, Wedman, Faith – Adams, Petriska, Šoltés – Tomka, Bíreš, Matoušek



Michalovce: Junca – Bodák, Brejčák, Drgoň, Slováček, Meliško, Kulda – Kabáč, Buc, Vašaš – Michnáč, Mahbod, Krastenbergs – Svitana, Rönni , Varga – Valach, Solenský, Chmielewski

Na snímke zľava Martin Vitáloš (Nitra) a Andrej Kudrna (Zvolen) počas 47. kola Tipos extraligy HKM Zvolen - HK Nitra vo Zvolene 14. februára 2025. Foto: TASR - Ján Krošlák

HKM Zvolen - HK Nitra 7:6 po predĺžení (0:3, 3:0, 3:3 - 1:0)



Góly: 23. Šramaty (Macek, Senčák), 25. Olson (Brejčák), 31. Macek (Šramaty, Pišoja), 48. Šramaty (Macek, D. Brejčák), 49. Beňo (Rapuzzi, Bindulis), 52. Zuzin (Marcinek), 63. Fairbrother (Beňo, Rapuzzi) – 13. Descheneau (Mezei), 17. Buček (Gill, Descheneau), 19. Mezai (Hrnka, Csányi), 44. Buček (Green, Gill), 60. Buček (Green), 60. Buček (Gill). Rozhodcovia: Výleta, Novák – Vyšný, Kacej, vylúčení: 6:11 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:1, 1618 divákov.



Zvolen: Kantor – Halbert, D. Brejčák, Beňo, Bindulis, Fairbrother, Pišoja, Kobolka, Gallo – Kudrna, Olson, Hecl – Marcinek, Rapuzzi, Zuzin – Senčák, Šramaty, Macek – L. Lunter, V. Fekiač, Súľovský



Nitra: Kašík – Mezei, Cotton, Hain, Green, Stacha, Vitaloš, Bača – Buček, Gill, Descheneau – Jackson, Bubela, Pobežal – Okoličány, Čederle, Lacka – Csányi, Hrnka, Bačo

HK Poprad - HK Spišská Nová Ves 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)



Góly: 17. Török (Turan), 27. Cracknell (Calof, Bjalončík), 30. Calof (Bjalončík, Cracknell), 42. Török (Romančík, Nauš). Rozhodcovia: Stano, Moller – Jurčiak, Gegáň, vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 3379 divákov.







Poprad: Vay – Bourque, Turan, Romančík, Thomas, Malina, Cardwell – Bjalončík, Cracknell, Calof – Kundrik, Török, Nauš – Broadhurst, Suchý, Giľák – Stanček, Mlynarovič, Šotek



Spišská Nová Ves: Mitens – Ališauskas, Žiak, Romaňák, MacKinnon, Groch, Valach – Kestner, Ford, Rapáč – Majdan, Johnson, Meireles – Džugan, Drábek, Murin – Danielčák, Bortňák, Vandas - Vartovník



HC Košice - DOXXbet Vlci Žilina 2:3 pp a sn (0:1, 1:0, 1:1 - 0:0, 0:1)



Góly: 33. Rosandič (Parlett, Archambault), 45. Mikúš (Ferenc, Pollock) - 2. Kolenič (Koyš, Dej), 49. Tourigny (Miller). Rozhodujúci sam. nájazd: Šmida. Rozhodcovia: T. Orolin, Žák - Bogdaň, Jedlička, vylúčení: 8:8 na 2 min., navyše Deyl (Koš.) a Fejes (Žil.) obaja 5 min. + DKZ za pästný súboj, presilovky a oslabenia: 0:0, 3446 divákov.



Košice: Riečický - Parlett, Rosandič, Šedivý, Deyl, Ferenc, Gildon - Mikúš, Pollock, Šimun - Repčík, Krivošík, Teves - Archambault, Havrila, Rogoň - Kvietok, Kohút, J. Bartoš



Žilina: LaCouvee - Miller, Tourigny, Holenda, Djakov, Pobežal, Gachulinec - Mucha, Walega, Fejes - Kolenič, Dej, Koyš - Šmida, Baláž, Avcin - Varga, Galamboš, Beták



Na snímke zľava Andrej Golian (Slovan) a Tobias Tomík (Dukla) počas zápasu 47. kola Tipos extraligy HC Slovan Bratislava - HK Dukla Trenčín v Bratislave 14. februára 2025. Foto: TASR - Jaroslav Novák

HC Slovan Bratislava - HK Dukla Trenčín 2:4 (0:4, 1:0, 1:0)



Góly: 34. Takáč (Peterek), 59. Hoelscher (Acolatse, Golian) - 6. Kalis (Hudec, Krajčovič), 12. Tomík (Lapšanský, Leskinen), 17. Lapšanský (Josling), 18. Ahl (Josling, Leskinen). Rozhodcovia: Hronský, Štefik - Orolin, Hercog, vylúčení: 7:3, presilovky: 0:2, oslabenia: 1:0, 3984 divákov.



Slovan: Kiviaho (21. Godla) - Acolatse, Golian, Královič, Ahnelöv, Kubka, Bačik, Sersen - Tracey, Hoelscher, Ritchie - Bakoš, Peterek, Takáč - Bondra, Minárik, Puliš - Slovák, Preisinger, Jendek - Kukumberg



Trenčín: Grigals - Hatala, Laurenčík, Macejko, Schmiemann, Hlaváč, Starosta, Hrenák - Josling, Stapley, Ahl - Krajč, Mráz, Bezúch - Tomík, Lapšanský, Leskinen - Hudec, Kalis, Krajčovič

tabuľka po 47. kole:



1. Košice 46 24 5 7 10 151:112 89



2. Spišská N. Ves 46 22 7 5 12 144:129 85



3. Nitra 47 21 7 5 14 168:150 82



4. Žilina 46 20 8 2 16 153:131 78



5. Slovan 47 20 4 7 16 149:140 75



6. Banská Bystrica 46 18 9 3 16 133:125 75



7. Michalovce 47 18 5 5 19 134:136 69



8. Poprad 47 19 3 5 20 143:129 68



9. Trenčín 46 20 2 3 21 126:136 67



10. Zvolen 47 14 6 8 19 151:153 62



11. Lipt. Mikuláš 47 14 5 6 22 129:139 58



12. Nové Zámky 46 8 0 5 33 104:205 29*



* - istý zostup do SHL

Liptovský Mikuláš 14. februára (TASR) - Hokejisti Nových Zámkov po deviatich rokoch opustia najvyššiu slovenskú súťaž. Rozhodla o tom ich prehra v Liptovskom Mikuláši 0:3 v piatkovom 47. kole Tipos extraligy. Zámčania strácajú na 12. mieste tabuľky 29 bodov na predposledných Liptákov, pričom môžu získať už len 24 bodov.Do konca základnej časti zostáva sedem kôl. Nové Zámky majú k dispozícii ešte jednu dohrávku, celkovo tak odohrajú ešte osem duelov, no už nemôžu nikoho predstihnúť. Tím z juhu Slovenska zostúpi do Tipos Slovenskej hokejovej ligy (SHL), víťaz play off SHL nahradí Zámky v najvyššej súťaži v ročníku 2025/2026.Novozámocký klub pôsobil v slovenskej extralige deväť sezón. Postúpil do nej v roku 2016 a vo svojej prvej sezóne sa dostal do štvrťfinále play off. Podľa počtu nazbieraných bodov bola pre hráčov Nových Zámkov najúspešnejšia základná časť v ročníku 2018/2019, v ktorej nazbierali 92 bodov, no vypadli už v predkole play off. Z pohľadu umiestnenia sa im najviac darilo v ročníku 2022/2023, v ktorom figurovali po základnej časti na 6. mieste. Bola to pre nich štvrtá a zároveň posledná štvrťfinálová účasť. Medzi najlepšiu štvorku súťaže sa ani raz neprebojovali. Najviac extraligových zápasov v drese Nových Zámkov odohral útočník Richard Ondrušek. Tím postupne viedlo dvanásť trénerov: Miroslav Chudý, Štefan Mikeš, Július Pénzeš, Ladislav Lubina, Miroslav Mach, Milan Jančuška, Martin Hrnčár, Gergely Majoross, Erik Čaládi, Karri Kivi, Clark Donatelli a Miloš Holaň.Hokejisti Banskej Bystrice zdolali na svojom ľade v priamom súboji o šieste miesto Michalovce 5:4 a hosťom z východu republiky prerušili šnúru štyroch víťazstiev za sebou. V tabuľke sa im na šiestej priečke vzdialili na rozdiel šiestich bodov.Domáci išli v prvej tretine do vedenia Boucherom z kruhu, lenže takisto z kruhu vyrovnal Rönni. V strednom dejstve zachytili začiatok Michalovce, zblízka sa presadil Varga a po faule Matoušeka, ktorý dostal trest do konca zápasu, v presilovke zvýšil z kruhu Krastenbergs na 1:3. Bystrica odpovedala sekundu pred prestávkou taktiež z presilovky, avšak v piatich proti trom, Turnbullom. Hneď na začiatku tretej tretiny vyrovnal na 3:3 v početnej výhode o jedného hráča spred bránky Kukuča. Potom presilovku piatich proti trom využili aj Michalovce tečovanou strelou Kuldu od modrej, lenže na 4:4 vyrovnal tesne po skončení ďalšej presilovky spoza kruhov Šoltés a na 5:4 otočil v početnej výhode tečom Kukuča. Rozhodol tak o výhre svojho tímu v riadnom hracom čase.Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili nad HK Nitra 7:6 po predĺžení. V divokom stretnutí, v ktorom "corgoňom" nestačil štvorgólový zápis útočníka Samuela Bučeka, zaznamenali Zvolenčania tretie víťazstvo za sebou a na 10. mieste majú štvorbodový náskok na Liptovský Mikuláš. Nitrania sa priblížili druhej Spišskej Novej Vsi na rozdiel troch bodov, Spišiaci však majú zápas k dobru.Zvolenčania prehrávali po prvej tretine 0:3, ale za osem minút druhej 20-minútovky dokázali zrovnať stav stretnutia. V tretej tretine to vyzeralo na hladké víťazstvo HKM, ale dva góly Samuela Bučeka v poslednej minúte doviedli zápas do predĺženia. O rozhodujúci presný zásah sa v extra čase postaral Gianni Fairbrother, ktorý si otvoril strelecký účet vo Zvolene.Hokejisti HK Poprad zvíťazili v podtatranskom derby nad Spišskou Novou Vsou 4:0. Rozhodujúca bola prvá polovica druhej tretiny, keď sa v priebehu troch minút presadili Adam Cracknell a Andrew Calof. Domáci si úspechom pomohli v súboji o miesto v play off, hostia nevyužili možnosť držať kontakt s vedúcimi Košicami.Hokejisti Žiliny zvíťazili na ľade HC Košice 3:2 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Víťazný gól strelil v siedmej sérii nájazdov útočník Sebastian Šmida. Žilinčania zdolali "oceliarov" piatykrát zo šiestich vzájomných zápasov v sezóne.Košičania získali aspoň bod za remízu v riadnom hracom čase a zvýšili svoj náskok na čele tabuľky na štyri body pred Spišskou Novou Vsou. Žilina si triumfom upevnila priebežné štvrté miesto. Hráči Košíc nastúpili v špeciálnych retro dresoch s logom Dukly Košice.Hokejisti Slovana Bratislava prehrali na domácom ľade s Duklou Trenčín 2:4. Útočník domácich Marek Slovák odohral tisíci duel v najvyššej slovenskej súťaži, čo sa doteraz podarilo iba piatim hráčom v histórii ligy.Hostia rozhodli o svojom triumfe už v prvej tretine, po ktorej viedli vysoko 4:0. O góly sa postarali postupne Kalis, Tomík, Lapšanský a Ahl. Posledné dva padli v presilovkách. Domáci po prvom dejstve vystriedali brankárov a medzi tri žrde sa postavil Godla. "Belasím" sa podarilo znížiť v 34. minúte zásluhou Takáča, ktorý skóroval v oslabení. V 59. minúte upravil na 2:4 Hoelscher a domáci to skúsili ešte bez brankára, no už sa im nepodarilo vyrovnať, keďže na trestnú musel Ritchie. Slovan po tretej prehre v sérii zostal na 5. mieste tabuľky, Trenčín je deviaty.Tridsaťšesťročný Slovák sa pripojil k pätici Štefan Fabian, René Školiak, Peter Bartoš, Ivan Ďatelinka a Arne Kroták, ktorý je so 1259 zápasmi absolútny rekordér súťaže. Slovák v nej obliekal dresy domácej Nitry, projektu SR 20, Zvolena, Košíc, Žiliny, Banskej Bystrice, Nových Zámkov a teraz Slovana. V II. lige nastupoval za Bardejov a Bratislava Capitals a zahral si aj v Bielorusku za Junosť Minsk. V 1000 dueloch strelil 244 gólov a nazbieral 395 asistencií. Trikrát sa tešil aj z majstrovského titulu.