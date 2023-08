Nové Zámky začali s prípravou, chýbal iba Farley

Káder HC MIKRON Nové Zámky na prvom tréningu:



brankári: Pavel Kantor, Viktor Mičík, Juraj Ovečka



obrancovia: Sebastián Droppa, Andrej Hatala, Lukáš Kozák, Michal Laurenčík, Mike Lee, Branislav Ligas, Roberts Mamčics, Peter Novajovský, Michal Roman, Adam Zlocha,



útočníci: Martin Barto, Miloš Fafrák, Austin Farley, Alex Géci, Hugo Kováč, Troy Loggins, Albert Michnáč, Juraj Mikúš, Tomáš Mikúš, Filip Molnár, Mário Múčka, Richard Ondrušek, Radek Prokeš, Marc-Olivier Roy, Jakub Ružek, Václav Stupka, Peter Šándor, Peter Šišovský, Patrik Števuliak,



prípravné zápasy HC MIKRON Nové Zámky:



Streda, 10. augusta: Topoľčany - Nové Zámky /JOJ Šport Slovenský pohár/



Štvrtok, 11. augusta: Žiar nad Hronom - Nové Zámky /JOJ Šport Slovenský pohár/



Štvrtok, 17. augusta: Black Wings Linz - Nové Zámky



Streda, 30. augusta: Nové Zámky - Trnava /JOJ Šport Slovenský pohár/



Nedeľa, 3. septembra: Nové Zámky - Viedeň Capitals



Nové Zámky 1. augusta (TASR) - Hokejisti HC MIKRON Nové Zámky odštartovali v utorok spoločnú prípravu na sezónu 2023/2024 bez Austina Farleyho. Americký útočník má pred sebou tretí ročník v novozámockom drese a k tímu sa pripojí počas druhého augustového týždňa. Zverenci novej trénerskej dvojice Erik Čaládi, Ľubomír Hurtaj absolvujú úvod spoločnej prípravy na "suchu," prvý tréning na ľade by mali absolvovať v piatok 4. augusta.," uviedol tréner Ľubomír Hurtaj pre klubovú stránkuNovozámčania obsadili v základnej časti uplynulej sezóny 2023/2024 6. miesto a vybojovali si priamy postup do štvrťfinále. V ňom nestačili na HKM Zvolen, ktorému podľahli 1:4 na zápasy. Po sezóne nastala zmena na trénerskom poste, z ktorého po 2,5 roku odišiel maďarský kormidelník Gergely Majoross. Nahradil ho jeho asistent Čaládi s Hurtajom. K niekoľkým zmenám došlo aj v hráčskom kádri, no väčšina opôr sa dohodla na pokračovaní spolupráce.