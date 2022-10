Nové Zámky zdolali po Slovane aj Nitru, famózny obrat Liptákov

HC MIKRON Nové Zámky - HK Nitra 5:1 (3:0, 2:1, 3:0)



Góly: 5. Šišovský (J. Mikúš, T. Mikúš), 7. T. Mikúš (J. Mikúš, Jackson), 15. Ondrušek (Faith, Roman), 36. T. Mikúš (Lee, Klempa), 38. Lee (Klempa, Števuliak), 43. Knižka (Faith), 51. Šišovský (T. Mikúš, Kozák), 58. Jackson (Farley, Lee) - 34. Sýkora (Donaghey, Hrnka). Rozhodovali: Goga, Moller - Drblík, Synek, vylúčení: 4:12 na 2 min., navyše Števuliak (N. Zámky) 5 min. za vrazenie na mantinel, presilovky: 5:1, oslabenia: 0:0, 3367 divákov. Zmeny: 38. Honzík namiesto O´Connora (Nit.)



Nové Zámky: Kantor - Hatala, Kozák, Ligas, Lee, Chovan, Roman, Knižka - Jackson, Johnson, Farley - Števuliak, T. Mikúš, Klempa - Šišovský J. Mikúš, Barto - Mišiak, Ondrušek, Faith - Babeliak



Nitra: O´Connor (38. Honzík) - Bodák, Mezei, Donaghey, Erkamps, Gajdoš, Švarný, Pupák - Solenský, Buncis, Holešinský - Lacka, Sýkora, Knies - Varga, Hrnka, Tvrdoň - Krivošík, Šramaty, Pekarčík - Molnár



HK Dukla Ingema Michalovce - HC Košice 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)



Góly: 8. Vašaš (Paločko, Michalčin), 16. Žitný (Buc, Suja), 48. Paločko (Osburn), 60. Suja - 29. Chovan (Tybor, Bartánus), . Rozhodovali: Kalina, Smrek - Hajnik, Durmis, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 3221 divákov.



Michalovce: Škorvánek - Michalčin, Glazkov, Osburn, Hammond, Macejko, Mihalik, - Žitný, Suja, Buc - Zabusovs, Pavlovs, Lapšanský - Vašaš, Galamboš, Paločko - Bezúch, Bjalončík, Chalupa



Košice: Riečický - Olsson, Southorn, Šedivý, Deyl, Ferenc, Novota, A. Bartoš - Leskinen, Campbell, Jääskeläinen - Bartánus, Chovan, Watling - Lamper, Slovák, Tybor - Jokeľ, Linet, Havrila



HKM Zvolen – HK Dukla Trenčín 5:2 (4:0, 1:2, 0:0)



Góly: 3. Hanna (Stupka, Hecl), 13. Jedlička (Šiška, Kašlík), 14. Csányi (Viedenský, Mudrák), 20. Bondra (Langkow, Zuzin), 29. Marcinek (tr. strieľ.) – 33. Petráš (Flick, Pietroniro), 38. Gaťár (Vaňo, Flick). Rozhodovali: Fridrich, Hronský – Gegáň, Frimmel, vylúčení na 2 min: 6:3, presilovky: 1:1, oslabenia: 1:0, 1598 divákov. Zmeny: 21. Borák namiesto Lacouveea (Tren.)



Zvolen: Trenčan – Hain, Messner, Hanna, Mudrák, Kubka, Hraško, S. Barcík – R. Bondra, Langkow, Zuzin – Hecl, Huntebrinker, Stupka – Kašlík, Šiška, Jedlička – Marcinek, Viedenský, Csányi



Trenčín: Lacouvee (21. Borák) – Ulrych, Pietroniro, Ozols, Pazdera, Starosta, Tourigny, Martiška – Sloboda, Čacho, Petráš – Stahoň, Flick, Thelin – Krajčovič, Sojčík, Hudec – Vaňo, Gaťár

HC Slovan Bratislava - HK Poprad 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)



Góly: 6. Haščák (Fominych), 30. Harris (Haščák, MacKenzie), 32. Harris (Pecararo, Valach), 48. Pecararo (Haščák), 52. Zigo (Fominych). Rozhodovali: Štefík, J. Konc ml. - Jedlička, Junek, vylúčení: 5:9 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 4448 divákov.



Slovan: Coreau – Maier, Valach, Golian, Mackenzie, Gachulinec, Sersen, Beňo – Haščák, Zigo, Fominych – Preisinger, Harris, Pecararo – Matoušek, Minárik, Lukošík – Petriska, Bezák, Šotek – R. Kukumberg ml.



Poprad: Peters – Drgoň, Brincko, Bokroš, Meliško, Kotvan, Mešár, Jasečko – Yogan, Skokan, Záborský – Svitana, Mlynarovič, Matej Paločko – Kukuča, Bubela, Petráš – Valigura, Paukovček, M. Suchý

MHk 32 Liptovský Mikuláš - HC MV Transport Prešov 6:5 pp (0:5, 4:0, 1:0 - 1:0)



Góly: 29. Karsums (Saari, Šmída), 31. Braun (Novajovský, Michalík), 31. Saari (Kapičák, Šmída), 34. Novajovský (Karsums, Saari), 52. Karsums (Kuru), 61. Kuru (Novajovský) - 2. Nauš (Ballhorn), 9. Gerlach (Nauš, Rajnoha). 14. Giles, 15. Klíma (Lalík), 18. Girduckis (Jendroľ, Neuls). Rozhodovali: Rojík, Źák – Ordzovenský, Bogdaň, vylúčení: 1:4 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 650 divákov. Zmeny: 9. Kozel namiesto Valenta (L. Mik.), 31. Bespalov namiesto Rabčana (Preš.)



L. Mikuláš: M. Valent (9. Kozel) – Ventelä, Mesikämmen, Novajovský, Pavúk, Mezovský, Hudec, Kapičák – Karsums, Saari, Kriška – Kuru, Walega, Michalík – Handlovský, P. Valent, Uhrík – Šmída, Vähätalo, Drábek - Braun



Prešov: Rabčan (31. Bespalov) – D. Jendroľ, Higgins, Ballhorn, Fekiač, Rajnoha, Giles, Nátny – Žilka, Šimun, Sýkora – Nauš, Šimek, Gerlach – Neuls, Girdukis, K. Jendroľ – Krajč, Klíma, Lalík - Vojtech





1. Slovan Bratislava 11 9 0 1 1 47:21 28



2. Nové Zámky 12 8 1 1 2 49:25 27



3. Zvolen 12 6 1 3 2 37:38 23



4. Spišská Nová Ves 11 4 2 2 3 32:28 18



5. Michalovce 12 4 1 3 4 31:33 17



6. Poprad 12 4 2 0 6 36:36 16



7. Prešov 12 3 2 3 4 36:40 16



8. Nitra 12 5 0 1 6 29:41 16



9. Košice 11 4 1 0 6 30:33 14



10. Liptovský Mikuláš 12 3 1 1 7 27:36 12



11. Banská Bystrica 11 2 3 0 6 29:39 12



12. Trenčín 12 3 1 0 8 29:42 11

Bratislava 23. októbra (TASR) - Hokejisti HC Slovan Bratislava sa vďaka víťazstvu nad Popradom 5:0 udržali na priebežnom 1. mieste Tipos extraligy. Hráči Nových Zámkov však naďalej strácajú iba bod, keďže v 12. kole zdolali doma Nitru presvedčivo 8:1. Najzaujímavejší priebeh však ponúkol zápas medzi Liptovským Mikulášom a Prešovom, v ktorom hostia viedli po 1. tretine 5:0, no napokon prehrali 5:6 po predĺžení.Vďaka zriedkavo vídanému obratu sa Liptáci posunuli o dve priečky a z poslednej 12-tej poskočili na 10. Ešte v 29. minúte svietil na tabuli stav 0:5, no lotyšský útočník Martins Karsums gólom na 1:5 zavelil k obratu a o 5 minút už bolo 4:5. Karsums, ktorý je s deviatimi gólmi druhý v poradí ligových strelcov, v 52. minúte vyrovnal na 5:5 a skazu šokovaných hostí dokonal v predĺžení fínsky útočník Hannu Kuru.Liptáci v tabuľke preskočili hráčov Banskej Bystrice (dohrajú 12. kolo v decembri) a aj Dukly Trenčín. "Vojaci," ktorí pre rekonštrukciu domáceho štadióna pokračujú v dlhej sérii zápasov na klziskách súperov, prehrali vo Zvolene 2:5. O víťazovi bolo prakticky rozhodnuté už po 1. tretine, ktorú domáci vyhrali 4:0. Trenčania tým nenadviazali na piatkové víťazstvo z Prešova 5:2. Zvolenčania sa naopak rehabilitovali za prehru v Spišskej Novej Vsi 0:3, pričom prvé góly v sezóne zaznamenali Karol Csányi a Radovan Bondra. Pre trénera HKM Zvolen Petra Oremusa to bol 700. zápas v slovenskej extralige.Na prehru 0:5 na ľade Nových Zámkov dali zabudnúť hráči Slovana Bratislava, ktorí rovnakým výsledkom zdolali Poprad. Brankár Jared Coreau zmaril 25 streleckých pokusov hostí a pripísal si druhé čisté konto v sezóne. V tomto ukazovateli sa osamostatnil na 1. mieste medzi ligovými brankármi. Útočník "belasých" Marcel Haščák si bilanciou 1+2 upevnil prvé miesto v ligovej produktivite (22 bodov) aj medzi strelcami (11 gólov).Bodové štatistiky si vylepšilo až 13 hráčov Nových Zámkov, ktorí sa podieľali na výhre nad Nitrou 8:1. Novozámčania tým zopakovali doteraz najvýraznejšie víťazstvá nad týmto súperom. Dokonali tým skvelý extraligový víkend, v ktorom si na domácom ľade najskôr poradili so Slovanom (5:0) a následne jasným výsledkom zdolali aj druhého finalistu sezóny 2021/2022.Regionálne derby videli aj diváci v Michalovciach. Domáca Dukla si aj druhýkrát v sezóne poradila s Košicami, tentoraz 4:1. Pre Michalovce to bolo iba druhé domáce trojbodové víťazstvo v sezóne, pričom aj prvé dosiahli práve proti "oceliarom." Svojmu súperovi zároveň zastavili víťaznú sériu na čísle tri.Duel 12. kola medzi hráčmi Spišskej Novej Vsi a Banskej Bystrice odohrajú 6. decembra.