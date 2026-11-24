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Nové Zámky zdolali v 19. kole Martin 6:4, rozhodol Belchamber
Martin prehral prvýkrát vonku a patrí mu druhá priečka, na prvé Humenné stráca päť bodov.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Hokejisti Nových Zámkov ukončili desaťzápasovú nezdolateľnosť Martina na ľade súpera, keď zdolali „rytierov“ v utorkovom dueli 19. kola Tipos SHL 6:4. Domáci sú v tabuľke na šiestom mieste so ziskom 31 bodov. O triumfe Nových Zámkov rozhodol 15 sekúnd pred koncom Andrew Belchamber. Martin prehral prvýkrát vonku a patrí mu druhá priečka, na prvé Humenné stráca päť bodov.
Tipos SHL - 19. kolo:
HC Nové Zámky – Rytieri Martin 6:4 (2:0, 1:2, 3:2)
Góly: 3. Ondrušek, 19. Šišovský (Brejčák, Milata), 34. Ondrušek (Kodhaj, Korím), 52. Tinling (Pončák), 60. Belchamber (Tinling), 60. Hajnik (Kodhaj) - 21. Paulíny (Fafrák), 26. Fafrák (Paulíny), 46. Chatrnúch (Záborský, Stránský), 57. Thomka (Jakubík). Rozhodovali: Fridrich, Jurčiak - Drblík, Mižík, vylúčení na 2 min.: 7:6, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 275 divákov.
Nové Zámky: Marinov - Knižka, Carmichael, Mészáros, Korím, Brejčák, Varga - Belchamber, Tinling, Šišovský - Kodhaj, Ondrušek, Hajnik - Pončák, Šutý, Lašák - Milata, Melicher
Martin: Maťovčík (8. Bernát) - Chatrnúch, Nátny, Burzík, Lavička, Jakubík, Pacalaj, Myšiak - Záborský, Viedenský, Križan - Fafrák, Babka, Paulíny - Vybiral, Stránský, Vaňo - Nauš, Barto, Thomka
HC Nové Zámky – Rytieri Martin 6:4 (2:0, 1:2, 3:2)
Góly: 3. Ondrušek, 19. Šišovský (Brejčák, Milata), 34. Ondrušek (Kodhaj, Korím), 52. Tinling (Pončák), 60. Belchamber (Tinling), 60. Hajnik (Kodhaj) - 21. Paulíny (Fafrák), 26. Fafrák (Paulíny), 46. Chatrnúch (Záborský, Stránský), 57. Thomka (Jakubík). Rozhodovali: Fridrich, Jurčiak - Drblík, Mižík, vylúčení na 2 min.: 7:6, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 275 divákov.
Nové Zámky: Marinov - Knižka, Carmichael, Mészáros, Korím, Brejčák, Varga - Belchamber, Tinling, Šišovský - Kodhaj, Ondrušek, Hajnik - Pončák, Šutý, Lašák - Milata, Melicher
Martin: Maťovčík (8. Bernát) - Chatrnúch, Nátny, Burzík, Lavička, Jakubík, Pacalaj, Myšiak - Záborský, Viedenský, Križan - Fafrák, Babka, Paulíny - Vybiral, Stránský, Vaňo - Nauš, Barto, Thomka
hlasy po zápase /zdroj: Hockey Slovakia/:
Stanislav Petrík, asistent trénera HC Nové Zámky: „Zápas sa hodnotí dobre najmä preto, že sme ho zvládli výsledkovo. Od začiatku sme však nehrali to, čo sme si povedali, a nepredvádzali sme našu hru. Paradoxne, po prvej tretine sme viedli 2:0. V druhej tretine sme opäť dovolili súperovi vyrovnať, no napriek tomu sme do kabíny odchádzali s jednogólovým náskokom. Pred treťou tretinou sme si povedali, že duel musíme dotiahnuť do víťazného konca, čo sa nám našťastie podarilo, hoci nás to stálo veľa nervov. S predvedenou hrou dnes nemôžeme byť spokojní, ale získali sme tri body, za ktoré sme radi.“
Tomáš Pokrivčák, asistent trénera Rytieri Martin: „Do dnešného stretnutia sme od začiatku nevstúpili tak, ako sme si povedali. Prehrávali sme osobné súboje a nefungovali nám ani presilové hry. Hoci sme sa zakaždým dokázali vrátiť do zápasu, nepodarilo sa nám streliť gól, ktorým by sme domácim odskočili. Súperom môžem pogratulovať k víťazstvu a bojovnému výkonu. My sa z tejto prehry musíme poučiť a do ďalších zápasov sa vyvarovať chýb, ktorých sme sa dnes dopustili.“
Stanislav Petrík, asistent trénera HC Nové Zámky: „Zápas sa hodnotí dobre najmä preto, že sme ho zvládli výsledkovo. Od začiatku sme však nehrali to, čo sme si povedali, a nepredvádzali sme našu hru. Paradoxne, po prvej tretine sme viedli 2:0. V druhej tretine sme opäť dovolili súperovi vyrovnať, no napriek tomu sme do kabíny odchádzali s jednogólovým náskokom. Pred treťou tretinou sme si povedali, že duel musíme dotiahnuť do víťazného konca, čo sa nám našťastie podarilo, hoci nás to stálo veľa nervov. S predvedenou hrou dnes nemôžeme byť spokojní, ale získali sme tri body, za ktoré sme radi.“
Tomáš Pokrivčák, asistent trénera Rytieri Martin: „Do dnešného stretnutia sme od začiatku nevstúpili tak, ako sme si povedali. Prehrávali sme osobné súboje a nefungovali nám ani presilové hry. Hoci sme sa zakaždým dokázali vrátiť do zápasu, nepodarilo sa nám streliť gól, ktorým by sme domácim odskočili. Súperom môžem pogratulovať k víťazstvu a bojovnému výkonu. My sa z tejto prehry musíme poučiť a do ďalších zápasov sa vyvarovať chýb, ktorých sme sa dnes dopustili.“