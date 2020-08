Hokejový klub Nové Zámky získali brankára Lackoviča

Nové Zámky 15. augusta (TASR) - Slovenský hokejový klub HC Nové Zámky angažoval brankára Jakuba Lackoviča. Účastník najvyššej súťaže ho získal zo Žiliny, v nasledujúcej sezóne by mal kryť chrbát Christiánovi Pavlasovi.



Dvadsaťročný mládežnícky reprezentant začal kariéru v Ružinove, pod Dubňom pôsobil od ročníka 2016/2017. V uplynulej sezóne Slovenskej hokejovej ligy bol dvojkou s úspešnosťou zákrokov 92,3 percenta. Dostal sa aj do nominácie na MS do 20 rokov, kde bol tretím brankárom. Informoval o tom web Nových Zámkov.