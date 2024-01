Nové Zámky zlomili negatívnu sériu, Kantor: Zahrali sme slušne

Poprad 7. januára (TASR) - Hokejisti Nových Zámkov zvíťazili aj v druhom zápase tejto sezóny na ľade Popradu a zlomili negatívnu sériu piatich prehier v sérii. V nedeľňajšom 34. kole triumfovali nad "kamzíkmi" 6:1. Asistent trénera hostí Erik Čaládi, ktorý dočasne vedie tím, bol spokojný s predvedenou hrou tímu a potešili ho tri body. Kormidelník domácich Todd Bjorkstrand uznal, že Nové Zámky boli v tomto stretnutí lepšie.



Popradčania boli v prvej tretine aktívnejší, súpera prestrieľali 11:6 a vytvorili si aj niekoľko sľubných šancí. Skóre duelu však otvorili Nové Zámky v 9. minúte. Zakončenie Alberta Michnáča tečoval Michal Roman a brankár Adam Vay nedokázal zareagovať. Hostia boli v druhej časti naďalej efektívni a začali postupne kontrolovať hru. Vyšiel im hlavne jej úvod, keď počas 23 sekúnd pridali ďalšie dva góly. Najprv sa presadil Troy Loggins a po individuálnej akcii na neho nadviazal aj Michnáč. Po treťom inkasovanom zásahu vystriedal Eugen Rabčan v bránke "kamzíkov" Vaya, no aj ten inkasoval dvakrát do prestávky. Druhý presný zásah v stretnutí dosiahol Loggins a prvý gól v sezóne dal Ben Johnson.



"Väčšinu zápasu sme mali pod kontrolou, nemali sme skoro žiadne vylúčenie, boli sme viac na puku a urobili sme veci, čo sme mali. Darilo sa nám nestrácať puky a bol to pre nás veľmi dobrý zápas. V druhej tretine sme chodili viac do brány, využili sme šance a kontrolovali sme celú prostrednú časť," uviedol český útočník Michnáč, ktorý mal bilanciu 1+1. Spokojný s výsledkom bol aj brankár Pavel Kantor: "Sme radi, že sme vyhrali, pretože neprežívame ideálne obdobie. Zahrali sme celkom slušne. Prvú tretinu sme ustáli, v druhej nám to napadalo a počas tretej sme si to už postrážili. Tešíme sa z troch bodov a ideme ďalej."



Na striedačke tímu stále chýbal 53-ročný fínsky kouč Karri Kivi, ktorého Zámky angažovali ešte pred koncom minulého roka. Vedenie klubu odvolalo z funkcie trénerskú dvojicu Čaládi a Ľubomír Hurtaj. Práve Čaládi sa však presunul na pozíciu asistenta trénera a aj v Poprade viedol tím: "Dnes sme dodržiavali veci, ktoré sme si povedali a chceme podľa nich hrať. Dva zápasy nám tento týždeň nevyšli podľa predstáv, ale v tomto stretnutí sme aj so šťastím dali góly. Myslím si však, že to bol vyrovnaný zápas. Za stavu 1:0 v našej presilovke išiel súper do protiútoku, no nedal a my sme následne dali gól, čo nám veľmi pomohlo. Chalanom sa už potom hralo lepšie, keď sa vyhrávalo. Sme radi za víťazstvo." Kivi pricestoval na Slovensko v nedeľu a už v utorok má viesť tréning mužstva.



Popradčania v tretej časti znížili na 1:5 a prekazili Kantorovi druhé čisté konto v sezóne. Prvý presný zásah v drese "kamzíkov" zaznamenal Matúš Bodnár. "Každého brankára to mrzí, ale my nie sme v situácii, aby sme pozerali na osobné úspechy. Pre nás je dôležitá výhra. Trocha ma to hnevá, že sa to nepodarilo, no je to druhoradé. Cítil som sa dobre a teším sa z výhry," skonštatoval Kantor a dodal: "Príde nám nový tréner a pravdepodobne nastanú ďalšie zmeny. Verím, že nám to pomôže a pôjdeme v tabuľke trocha vyššie."



Nové Zámky 116 sekúnd pred koncom tretieho dejstva ešte upravili výsledok vďaka Robertsovi Mamčicsovi. Hráči Nových Zámkov tak strelili rovnaký počet gólov ako v októbri, keď zvíťazili pod Tatrami 6:3. "Je to dobrý pocit. Po druhej tretiny sme si hovorili, že minule to bolo rovnako 5:0, no potom sa to zdramatizovalo. Našťastie sa to dnes nestalo. Uplynulé zápasy však boli dobré, prehrali sme o gól alebo po predĺžení. Bol to dôležitý duel a musíme sa od neho odraziť," dodal Michnáč. Nové Zámky sú naďalej na predposlednom 11. mieste tabuľky.



Zaujímavosťou je, že aj tretí vzájomný zápas týchto súperov sa skončil víťazstvom hostí a opäť výrazným gólovým rozdielom. Hráči Popradu prehrali druhý duel za sebou, čo sa im stalo prvýkrát pod vedením amerického kouča Bjorkstranda, ktorý bol na pozápasovej tlačovej konferencii stručný: "Prehrali sme s lepším tímom. Neboli sme dostatočne dobrí na to, aby sme vyhrali. Nehrali sme tvrdo, nevyhrali sme dostatok súbojov o puk a nebol to kvalitný duel z našej strany. Boli lepší a treba uznať ich kvalitu."



Domácim stále chýbalo z rôznych dôvodov viacero hráčov zvyčajnej zostavy a náročný program spôsobil, že nepotvrdili výsledky z predchádzajúceho obdobia. Útočník Dominik Jendek je späť v tréningovom procese na ľade. Do zostavy by sa mohol vrátiť v stretnutí na ľade Slovana (19. januára). Rovnako tak aj krídelník Tomáš Záborský, keď všetko pôjde tak ako má.



"Tento zápas bol pre nás veľmi ťažký. Nekorčuľovali sme a bolo to dosť biedne. Po dvoch tretinách sme prehrávali už 0:5 a nedokázali sme to zvrátiť. Tretia časť sa len dohrávala", priznal Bodnár. Práve trinásty útočník "kamzíkov" bol jediný strelec tímu: "Samozrejme, gól potešil. Dostal som šancu v jedenástom zápase za tím, ale je to trpká prehra. Výsledok 1:6 je veľmi zlý. Tréner po druhej tretine povedal, že nech sa snažíme dať gól a chytiť sa. Možno by sa nám to potom podarilo otočiť vo vlastných prospech, no nevyšlo to."



Bodnár napriek druhej prehre v rade verí, že sa opäť mužstvo dostane na víťaznú vlnu: "Je veľa zranených hráčov. Aj pre nás, keď prichádzame z Pikes je ťažké sa chytiť a pomôcť tímu stále vyhrávať. Verím, že si z tohto výsledku nebudeme robiť ťažkú hlavu". Popradčania zostali na 2. priečke, ale Michalovce a Košice strácajú len dva body a čaká ich ešte dohrávka vzájomného duelu. Strata "kamzíkov" na vedúcu Spišskú Novú Ves sa zvýšila na rozdiel trinástich bodov.



Poprad sa najbližšie predstaví v piatok na ľade Liptovského Mikuláša. Nové Zámky privítajú posledné Humenné.