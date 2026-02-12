Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nové Zámky zvíťazili JOJ ŠPORT Slovensko 18 9:1

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
Piešťany 12. februára (TASR) - Hokejisti HC Nové Zámky zvíťazili v Piešťanoch nad tímom JOJ ŠPORT Slovensko 18 9:1 vo štvrtkovom vloženom zápase Tipos SHL. Naplno zabodovali vo štvrtom stretnutí v sérii a v tabuľke im patrí 7. priečka s mankom šiestich bodov na šiestu Dubnicu, ktorá drží posledné priame postupové miesto do play off a má zápas k dobru.



Tipos SHL - vložený zápas:

JOJ ŠPORT Slovensko 18 - HC Nové Zámky 1:9 (1:2, 0:5, 0:2)

Góly: 15. Karšay (Tariška) - 2. Krchňavý (Molnár, Štrauch), 8. Molnár, 27. Mráz (Czuczor, Šuty), 32. Vítek (Barilla, Pavlák), 33. Štrauch (Molnár, Korím), 34. White (Kodhaj, Brejčák), 37. White (Kodhaj, Brejčák), 44. Barilla (Vítek, Vaverčák), 50. Paul (Kodhaj, Waite). Rozhodovali: Adamec, Magušin - Jonák, Rehák, vylúčení: 1:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 59 divákov
