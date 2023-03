Noví partneri Herthy Berlín investujú do klubu 100 miliónov eur

Berlín 13. marca (TASR) - Nemecký futbalový klub Hertha Berlín môže počítať so sumou približne 100 miliónov eur od nových investorov zo spoločnosti 777 Partners. Americká spoločnosť prevzala v bundesligovom klube 64,7% podiel. Ten dovtedy vlastnil nemecký podnikateľ Lars Windhorst, ktorý od roku 2019 investoval 375 miliónov. V Herthe pôsobí slovenský obranca Peter Pekarík.



"Dnes je veľký deň pre Herthu a našu budúcnosť. Teraz chceme reštrukturalizovať klub, vrátiť sa k základom a zbaviť sa nálepky veľkomestského klubu získanej v uplynulých rokoch. Všetci si želáme, aby sa veci ustálili. Pozeráme smerom dopredu na pokojnejšie časy, najmä preto, že nás čakajú dôležité úlohy," povedal prezident Herthy Kay Bernstein, ktorý dodal, že medzi hlavné oblasti záujmu radí klub výstavbu nového štadióna a ženský futbal.



Výkonný riaditeľ Thomas Herrich označil vstup spoločnosti 777 Partners za ústrednú časť pre zníženie záväzkov z minulosti: "Musíme masívne znížiť naše náklady a konsolidovať sa vo všetkých oblastiach. Je to šprint, nie maratón. Sme na správnej ceste. Rokujeme s Nemeckou futbalovou ligou o našich dohodách, aby sme sa uistili, že sú v súlade s usmerneniami ´50+1´, ktoré hovoria, že klub musí vlastniť 50% plus jednu akciu, aby zabránil úplnému prevzatiu zo strany investorov."



"Náš cieľ je pomôcť financovať dlhodobé a udržateľné štruktúry. Je to najlepší spôsob, ako si zabezpečiť dlhodobý úspech," povedal generálny riaditeľ investorskej spoločnosti Josh Wander. Spoločnosť 777 Partners zaujme dve miesta v predstavenstve klubu, ktoré teraz tvorí päť členov. Floridská spoločnosť vlastní podiely aj v iných tímoch, napríklad v FC Sevilla, Standarde Liege či talianskom Janove. "Chceme zachovať nezávislosť a dlhú históriu klubu. Sme tu na to, aby sme rôznymi spôsobmi pomohli všetkým klubom a urobili ich úspešnými," dodal.