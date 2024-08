Novikov vybojoval zlato v grécko-rímskom štýle do 87 kg

Zápasenie grécko-rímske - muži, do 87 kg



finále:



Semion Novikov (Bulh.) - Alireza Mohmadipiani (Irán) 7:0



o 3. miesto:



Žan Beleňuk (Ukr.) - Arkadiusz Kulynycz (Poľ.) 3:1

Turpa Ali Bisultanov (Dán.) - Dávid Losonczi (Maď.) 2:1

Paríž 8. augusta (TASR) - Bulharský reprezentant v zápasení Semion Novikov získal na OH v Paríži zlato v grécko-rímskom štýle do 87 kg. Vo finále zdolal Alirezu Mohmadipianiho z Iránu jasne 7:0 na na body. Bronz získali Ukrajinec Žan Beleňuk a dánsky reprezentant Turpal Ali Bisultanov.Novikov sa narodil v Kyjeve a Ukrajinu reprezentoval až do roku 2021. V Paríži zaknihoval tretí medailový úspech v bulharských farbách, vlani získal bronz na ME i MS. V dueloch o bronz Beleňuk zvíťazil nad Poliakom Arkadiuszom Kulynyczom 3:1 a Ali Bisultanov zdolal Maďara Dávida Losoncziho 2:1.