Novosadová druhýkrát vyhrala Small Tour CSI1* v Bratislave

Bratislava 9. júna (TASR) - Slovenská reprezentantka Veronika Novosadová triumfovala s jej 19-ročným valachom Le Grand v Small Tour kategórie CSI1* na prestížnom jazdeckom podujatí Danube Equestrian Festival na NFŠ v Bratislave.



Novosadová s ním rovnako ako vo štvrtok vyhrala "malú tour" CSI1* na 115 cm vysokom parkúre. Druhé miesto patrilo tiež Slovenke, zásluhou Diany Kabanovej vo dvojici s trinásťročným valachom Kaddee van de Knuffel. O stotinu sekundy lepší čas ako víťazka mala Lisa Janoutová z Rakúska, ktorá však so svojím deväťročným valachom Double Jeopardy de Tiji Z urobila jednu chybu a skončila tretia.



V obtiažnosti CSIO3* triumfoval Nemec Michael Viehweg s dvanásťročným valachom Comanchem 29 na 140 cm vysokom parkúre. V kategórii CSIYH1* získal prvenstvo Tamás Mraz z Maďarska vo dvojici so sedemročným Malnom.



Danube Equestrian Festival pokračuje na bratislavskom Národnom futbalovom štadióne (NFŠ) do nedele. Vtedy sú na programe preteky Longines EEF Series, ktoré sú súťažou Pohára národov, v ktorej tímy zložené zo 4 jazdeckých dvojíc súťažia v dvoch identických kolách obtiažnosti CSIO 3.