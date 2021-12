Magnitogorsk po predĺžení zvíťazil nad Čerepovcom

KHL - výsledky:





Ak Bars Kazaň - Traktor Čeľabinsk 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)



Góly: 4. a 34. Kampfer, 8. Zaripov, 15. Petrov, 46. Paňukov - 18. Abramov





Dinamo Moskva - HK Soči 2:3 pp (2:2, 0:0, 0:0)



Góly: 2. Jakimov, 18. Raševskij - 4. a 6. Točickij, 63. Nikolajev





Avangard Omsk - Torpedo Nižnij Novgorod 3:2 pp (0:1, 2:1, 0:0 - 1:0)



Góly: 26. Prochorkin (CEHLÁRIK), 29. Jakupov, 61. Griciuk - 9. Miele, 23. Čechovič





Avtomobilist Jekaterinburg - Barys Nur-Sultan 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)



Góly: 35. Starčenko, 60. Vey





Metallurg Magnitogorsk - Severstaľ Čerepovec 4:3 pp (2:0, 1:2, 0:1 - 1:0)



Góly: 6. Korostelev, 8. Akolzin, 31. Zernov, 62. Karpov - 33. a 39. Pilipenko, 59. Chochlov





Sibir Novosibirsk - Lokomotiv Jaroslavľ 2:1 pp (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)



Góly: 55. Pianov, 63. Kudako - 29. Korškov



Moskva 21. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Peter Cehlárik prispel asistenciou k víťazstvu Avangardu Omsk nad Torpedom Nižnij Novgorod 3:2 po predĺžení v utorkovom zápase KHL. Útočník tretej formácie asistoval pri góle na 1:2, ktorý odštartoval obrat domácich. Za hostí nebodoval Marek Hrivík.Vedúci tím súťaže Metallurg Magnitogorsk zvíťazil doma nad Čerepovcom 4:3 po predĺžení. Hosťujúce mužstvo, v zostave aj so slovenským útočníkom Adamom Liškom, dokázalo zmazať trojgólové manko, no v predĺžení napokon rozhodol v 62. minúte Maxim Karpov.Druhý najlepší tím ligy Traktor Čeľabinsk prehral na ihrisku Kazane 1:5 a na Magnitogorsk stráca naďalej štyri body. Soči si pripísalo triumf na ľade Dinama Moskva 3:2 po predĺžení. V zostave domácich nechýbal útočník Martin Bakoš, no bodové štatistiky si nevylepšil.Do kanadského bodovania sa nezapísal ani Tomáš Jurčo v drese Barysu Nur-Sultan. Kazažský tím však uspel na ľade Jekaterinburgu 2:0.