Novou posilou Banskej Bystrice sa stal kanadský útočník Wedman

Banská Bystrica 8. júla (TASR) - Hokejistov Banskej Bystrice posilní 25-ročný kanadský útočník Matthew Wedman. Klub o tom informoval na svojom webe. Pôjde o jeho prvé pôsobenie mimo Severnej Ameriky.



V uplynulej sezóne pôsobil v zámorskej ECHL a v AHL. "Po rozhovore s Ľubošom Pisárom a Vladimírom Országhom som vedel, že Banská je pre mňa to pravé. O organizácii, meste a fanúšikoch som počul samé dobré veci. Cítiť tam chuť po víťazstvách a to je to, čo očakávam od tohto tímu v tejto sezóne," uviedol Wedman.