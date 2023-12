Novou posilou hokejistov HK Poprad sa stal kanadský obranca Cardwell

Poprad 18. decembra (TASR) - Novou posilou hokejistov HK Poprad sa stal kanadský obranca Jake Cardwell. Pre tridsaťjedenročného beka pôjde už o štvrté pôsobisko v rámci slovenskej Tipos extraligy.



"Sme radi, že sme sa s Jakeom dohodli na zmluve do konca sezóny. Dlhšiu dobu sme hľadali ešte jedného obrancu. S Jakeom mám spoločnú minulosť a viem, čo dokáže mužstvu priniesť. Po rozhovoroch sme našli spoločnú reč a v najbližších dvoch dňoch sa k nám pripojí. Prajem mu všetko dobré v drese s Kamzíkom na hrudi," povedal o novej posile športový riaditeľ klubu Július Koval.



Cardwell si prvýkrát vyskúšal pôsobenie na Slovensku v drese Nových Zámkov v sezóne 2016/17, po vydarenom ročníku sa následne presunul do českých Pardubíc a po dvoch rokoch posilnil Banskú Bystricu. Ročník 2020/21 začal v Nitre, no po 21 dueloch požiadal vedenie "corgoňov" o ukončenie spolupráce z osobných dôvodov a zamieril späť pod Urpín. Uplynulú sezónu strávil v talianskom klube Ritten/Renon, ktorý je účastníkom Alpskej ligy.