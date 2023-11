Novozámčania ťahali autobus z bahna, meškali a rozhodli už v 1.tretine

Banská Bystrica 3. novembra (TASR) - Hokejisti Nových Zámkov sa po štyroch prehrách po sebe s dvoma bodovými zápismi za remízy v riadnom hracom čase konečne tešili z výhry za tri body. Banskú Bystricu na jej ľade zdolali 4:1. A hoci do mesta pod Urpínom dorazili neskoro, iba necelú hodinu pred oficiálnym začiatkom a duel sa posúval o pätnásť minút, tak v prvej tretine na nich nebolo vôbec badať únavu. Vyhrali ju jednoznačne 3:0.



"Snažili sme sa hrať od začiatku jednoducho, čo bo účelové, zabralo to. Rozhodla prvá tretina, v ktorej sme dali tri góly a to sa potom odzrkadlilo na celej našej hre. Takýto zápas sme po tých štyroch prehrách potrebovali. Povedali sme si, že spravíme všetko pre výhru," zhodnotil víťazstvo v Banskej Bystrici strelec prvého gólu Novozámčanov Václav Stupka uvedomujúc si, že tím nemohol poľaviť za jasného vedenia ani v druhej tretine. "Za vedenia 3:0 či 4:0 sa hrá mužstvu dobre, ale musíte byť obozretní, lebo už sa nám stalo, že druhú tretinu sme vyhoreli. Teraz sme si to postrážili, snažili sme sa a dopadlo to v náš prospech," dodal.



Hokejisti Nových Zámkov síce pricestovali do Banskej Bystrice neskoro, ale akoby boli o to viac nabudení. Asistent trénera Ľubomír Hurtaj netajil určité problémy, keď pri hodnotení duelu v mixzóne povedal: "Mali sme obavy, poslednú dobu sa nám nedarilo. Zápasy sme nevyhrávali. Dnes sme prišli neskoro, najprv nám zapadol autobus v bahne pri štadióne v Zámkoch, museli sme čakať na odťahovú službu. Po ceste nás ešte postretla zápcha, čiže sa musel začiatok duelu posunúť. Príprava nebola ideálna. Paradoxne však prvá tretina bola z našej strany dobrá. Dali sme tri góly a dostali sme sa do vedenia. Trošku sa to upokojilo, no aj v druhej tretine sme prvých takmer pätnásť minút kontrolovali hru, mali sme tam nejaké šance. Škoda potom inkasovaného gólu, dali sme určitú nádej Banskej Bystrici, ale celkovo sme odohrali dobrý zápas, zaslúžene sme vyhrali. Všetci chalani podali obetavý výkon, brankár bol tiež dobrý, musím im poďakovať."



Po skončení zápasu panovala v šatni hostí na bystrickom štadióne výborná atmosféra. Hrala sa pesnička Piatoček a spev bolo počuť až do mixzóny. "Je to naša obľúbená pieseň a dnes je predsa piatok, vyhralo sa, tak panuje dobrá nálada a dobre sa nám pôjde domov," dodal Stupka.