Novozélanďanka Mooreová si dala proti USA tri vlastné góly

Carson 21. februára (TASR) - Novozélandská futbalistka Meikayla Mooreová bude chcieť čo najskôr zabudnúť na svoje nedeľné vystúpenie v prípravnom stretnutí na pôde USA. V priebehu 31 minút zaznamenala čistý hetrik, no do vlastnej siete. Američanky zvíťazili na turnaji Shebelievs Cup v Carsone napokon 5:0.



Obrankyňa FC Liverpool sa najprv v 5. min pokúsila zneškodniť center z ľavej strany, no pravou nohou loptu nasmerovala priamo za chrbát vlastnej brankárky. O minútu neskôr ju nešťastne trafila lopta do hlavy a skončila v sieti a jej čierny deň vyvrcholil v 36. minúte - pri pokuse odkopnúť prízemný pas tentokrát ľavou nohou sa to do tretice skončilo vlastným gólom.



Česká trénerka reprezentácie Nového Zélandu Jitka Klimková nešťastnú hráčku vystriedala v 40. minúte. "Mala skutočne ťažký deň v práci. Samozrejme, že je smutná a sklamaná. Je to však neuveriteľná osoba, ktorá patrí do nášho tímu. Všetci sme za ňou v tejto ťažkej chvíli," uviedla Klimková podľa agentúry AP.



Kouč Američaniek Vlatko Andonovski na adresu Mooreovej povedal: "Stála na správnom mieste. Pri všetkých troch góloch."