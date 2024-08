Novozélanďanky triumfovali v K4 na 500 m v rýchlostnej kanoistike

rýchlostná kanoistika



ženy K4 500 m: 1. Nový Zéland (Lisa Carringtonová, Alicia Hoskinová, Olivia Brettová, Tara Vaughanová) 1:32,20 min, 2. Nemecko (Sarah Brüsslerová, Jule Hakeová, Pauline Jagschová, Paulina Paszeková) +0,42, 3. Maďfarsko (Tamara Csipesová, Sára Fojtová, Alida Dóra Gazsóová, Noémi Puppová) +0,73, 4. Poľsko +0,97, 5. Čína +1,37, 6. Španielsko +2,31, 7. Nórsko +2,82, 8. Austrália +3,76

Paríž 8. augusta (TASR) - Ženský štvorkajak z Nového Zélandu získal zlatú medailu na 500 m v rýchlostnej kanoistike na OH v Paríži. Kvarteto v zložení Lisa Carringtonová, Alicia Hoskinová, Olivia Brettová a Tara Vaughanová triumfovalo v A-finále s náskokom 42 stotín pred Nemeckom. Bronz si vybojovali obhajkyne zlata v tejto disciplíne Maďarky (+0,73).Novozélanďanky sa museli v A-finále do poslednej chvíle obávať o vedúcu pozíciu, no napokon sa im podarilo atakujúce Nemky nechať za sebou. Pre Carringtonovú je to už šiesta zlatá olympijská medaila v kariére.