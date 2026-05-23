Sobota 23. máj 2026Meniny má Želmíra
Novozélandsky Auckland historický ovládol austrálsku ligu

Ilustračné foto. Foto: TASR – Jakub Kotian

Autor TASR
Auckland 23. mája (TASR) - Futbalisti Aucklandu FC sa stali historicky prvým klubom z Nového Zélandu, ktorému sa podarilo ovládnuť najvyššiu súťaž v Austrálii. Vo finále tamojšej A-League triumfovali nad Sydney 1:0.

Pre Auckland to bola pritom len druhá sezóna v najvyššej súťaži. „Som neskutočne šťastný za chalanov. Máme tu skvelú skupinu hráčov, je preto úžasné byť súčasťou. V najlepší čas som strelil svoj prvý gól. Sme šampióni,“ citovala strelca jediného gólu Camerona Howiesona agentúra AP.

Tréner Aucklandu Steve Corica získal tretí titul v A-League, predošlé dva si vybojoval práve na lavičke finálového súpera v rokoch 2020 a 2021. Na lavičke Sydney viedol aj slovenského krídelníka Róberta Maka.
