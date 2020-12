Novú akadémiu DFB pravdepodobne nedokončia v roku 2021

Frankfurt 25. decembra (TASR) - Novú akadémiu Nemeckého futbalového zväzu pravdepodobne nedokončia v roku 2021. Za zdržanie môže podľa prezidenta DFB Fritza Kellera pandémia koronavírusu.



"Sťahovanie bolo naplánované na rok 2021, ale z dôvodu pandémie to pravdepodobne nestihneme," citovala ho agentúra dpa. Nový komplex budujú vo Frankfurte a cena by sa mala vyšplhať na 150 miliónov eur. Jeho súčasťou bude aj nové sídlo DFB. Akadémia bude mať niekoľko futbalových ihrísk, krytú arénu či viacero konferenčných priestorov. "Je to ambiciózny projekt," dodal Keller.