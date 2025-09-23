< sekcia Šport
Novú sezónu začne svetová špička na Memoriáli Ondreja Nepelu
Na ľade TIPOS Arény v Bratislave sa počas piatka a soboty predstavia viaceré mená svetového krasokorčuľovania.
Bratislava 23. septembra (TASR) - Na ľade TIPOS Arény v Bratislave sa počas piatka a soboty predstavia viaceré mená svetového krasokorčuľovania. Memoriál Ondreja Nepelu, najväčšie podujatie svojho druhu na Slovensku, je pre mnohých zároveň vstupom do novej sezóny.
Hlavnými lákadlami budú okrem majiteľa juniorského bronzu z MS Adama Hagaru aj úradujúca majsterka Európy Nina Petrokinová z Estónska či vicemajstri starého kontinentu v tancoch Jevgenija Loparevová s Geoffreyom Brissaudom z Francúzska. Celkovo štartuje 24 mužov, 26 žien a 14 tanečných párov.
Podujatie je pre slovenských mužov súčasťou internej kvalifikácie na zimné olympijské hry 2026. Účasť v Miláne a Cortine d'Ampezzo má už istú Hagara, ktorý si vybojoval miestenku vďaka 18. priečke v krátkom programe na tohtoročných MS. Slovenské farby budú reprezentovať okrem mužskej jednotky posledných rokov aj Lukáš Václavík, Jozef Čurma či ženská jednotka Vanesa Šelmeková, ktorej nevyšiel počas predošlých dní boj o olympijskú miestenku.
Spestrením 33. ročníka bude už tradičné uvádzanie nového člena Siene slávy tohto športu, ktoré sídli v útrobách TIPOS Arény. Jej najnovším členom bude po sobote Karol Divín, prvý slovenský medailista na ZOH, majstrovstvách sveta i ME. Divín bezprostredne ovplyvnil aj rast Slovenského športovca 20. storočia, po ktorom je memoriál pomenovaný. Prestížne podujatie medzinárodnej série ISU Challenger patrí medzi najtradičnejšie krasokorčuliarske podujatia v Európe. Slovenský olympijský a športový výbor o ňom informoval prostredníctvom tlačovej správy.
Program 33. ročníka Memoriálu Ondreja Nepelu
piatok 26. septembra:
ženy – krátky program (13.35), tance – rytmické tance (17.30)
muži – krátky program (19.50)
sobota 27. septembra:
ženy – voľné jazdy (10.20), tance – voľné tance (15.20)
muži – voľné jazdy (18.00)
