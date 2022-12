Nový atletický šéftréner bude Radoslav Dubovský

Bratislava 23. decembra (TASR) - Novým šéftrénerom Slovenského atletického zväzu (SAZ) sa stal Radoslav Dubovský.



V minulosti priviedol trojskokanku Danu Velďákovú k dvom bronzom na halových ME a rovnaký kov získala aj na juniorských MS. V slovenskej atletike sa pohybuje viac ako štyri desaťročia. Štrnásť rokov pôsobil vo funkcii šéftrénera skokov SAZ, od leta bol zväzový šéftréner mládeže. Nedávno uspel vo výberovom konaní a preberie post šéftrénera SAZ v kategórii dospelých. "Čaká ma výrazne väčšia zodpovednosť, ale môže to byť veľmi zaujímavá robota. Keď som sa dozvedel, že Martin Pupiš sa vzdal funkcie, o možnosti nastúpiť na jeho miesto som ani len neuvažoval. Bol som šéftréner mládeže. Prischla mi však úloha pomôcť pri zostavovaní koncepcie seniorskej reprezentácie na rok 2023 a pri tejto práci sa vynorila myšlienka, prečo to neskúsiť aj s dospelými. Spočiatku som však túto možnosť nebral príliš vážne," povedal v rozhovore pre portál atletika.sk.



Pre Dubovského to bude veľká výzva. "Bude to rozhodne iná práca ako doteraz. Robiť šéftrénera v kategórii dospelých je veľká výzva. Už to nebude iba o skokoch či o mojich zverencoch. Prehľad v atletike mi nechýba, pohybujem sa v nej dlhé roky. Sám som však zvedavý, ako zvládnem komplexnosť tejto funkcie, ako sa zorientujem vo všetkých disciplínach. Takmer dvadsať rokov som mal v reprezentácii Danku a Janku Velďákové, absolvoval som s nimi mnoho šampionátov. Mnoho ďalších skúseností som nazbieral ako zväzový šéftréner skokov. Azda zavážil práve tento fakt, aj keď si nemyslím, že bol ten najdôležitejší. Predpokladám však, že už v lete, keď ma oslovili s ponukou prebrať post šéftrénera mládeže, zohrali úlohu práve moje skúsenosti," pokračoval.



V novej pozícii by chcel rozšíriť počet reprezentantov: "Našu vrcholovú atletiku sužujú rovnaké problémy ako mládežnícku. Drží ju nad vodou pomerne málo ľudí, úbytok talentov je veľmi veľký a prejavuje sa to aj na kvalite úrovne jednotlivých disciplín. Až na niekoľko výnimiek výkonnosť v širšom meradle nedosahuje požadovanú úroveň. Kľúčová úloha podľa mňa spočíva v tom, aby z mládežníckych kategórií prechádzalo medzi dospelých čo najviac kvalitne pripravených atlétov. Potrebujeme znížiť odliv nádejí, zdvihnúť kvalitu, ale aj počet špičkových atlétov, podať pomocnú ruku trénerom, ale vyžiada si to ešte veľa ďalších krokov. Ďalší aspekt je náročnosť renkingového systému, ktorý odhalil potrebu poskytnúť našim atlétom, a verím, že ich bude čoraz viac, kvalitné manažérske zázemie. Aby im zabezpečilo možnosť zbierať body na kvalitných mítingoch."



Dubovský verí, že na budúcoročné MS v Budapešti sa dostane podstatne viac atlétov, ako tomu bolo tento rok v Eugene, kde štartovali piati. "Verím, že ich bude viac ako dvojnásobok. V individuálnych disciplínach počítam s desiatimi. Z garnitúry nastupujúcich atlétov, ktorí sa derú hore, môžu podľa mňa približne piati výkonnostne rásť. Tí majú šancu tento počet rozšíriť. V prípade, že udržíme trend stúpajúcej výkonnosti štvorstovkárov, dávam šance aj štafetám. Za maximálne priaznivých okolností, keď všetko stopercentne vyjde a atléti budú aj zdraví, by mohla na MS do Budapešti cestovať aj dvadsaťčlenná výprava. Reálne to však vidím niekde na úrovni medzi desať až pätnásť," uviedol pre atletika.sk.