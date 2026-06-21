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Nový predseda SPV Varga si uvedomuje silu mandátu: Veľká výzva
Delegáti volebného Valného zhromaždenia SPV odoslali jasný signál, keď dali Vargovi silný mandát z pohľadu počtu získaných hlasov.
Autor TASR
Bratislava 21. júna (TASR) - Po 23 rokoch prišlo k zmene na čele Slovenského paralympijského výboru (SPV). Na post predsedu tejto organizácie nastúpil od soboty 21. júna Tomáš Varga, ktorý vo funkcii nahradil Jána Riapoša. Nový šéf paralympionikov na Slovensku má pred sebou viaceré výzvy a najmä projekty, ktoré je potrebné dotiahnuť do želaného konca.
Delegáti volebného Valného zhromaždenia SPV odoslali jasný signál, keď dali Vargovi silný mandát z pohľadu počtu získaných hlasov. „Je to obrovská výzva, keďže prichádzam po takej legende slovenského parašportu, ktorou určite Ján Riapoš je. Beriem výzvu s veľkým rešpektom, ale som presvedčený, že s tímom ľudí naokolo to dokážeme,“ povedal Varga tesne po zvolení za predsedu SPV. Pri prezentácii svojej kandidatúry sa opieral hlavne o rovnocennosť, ako v duchu projektu SPV „Sme si rovní“: „Vyhlásil som, že chcem byť predsedom všetkých športov, nielen veľkých, ale aj malých. To isté platí aj o športovcoch, nebudem len pri tých úspešných, ale aj pri takých, ktorí ešte len čakajú na svoj čas a miesto. Budem sa snažiť byť rovnocenný. Teším sa, že spoločne budeme budovať ďalšie športy. Nemyslím si, že ma bude zväzovať určitá zodpovednosť. Som presvedčený o tom, že keď budeme posúvať veci ako tím, tak prídu správne kolektívne rozhodnutia.“
Bezprostredne po konci Valného zhromaždenia SPV bolo jasné, ktorým interným témam je potrebné sa venovať. „Procesy, ktoré plánujeme meniť, tak je ich veľmi veľa. Vnímame to tak, že je potrebné zmeniť stanovy a mnohé ďalšie veci. Hlavnou prioritou ale zostáva stále šport. SPV sa musí vrátiť k prioritám, ktoré sú jeho základom. Sú to šport a športovci. Vnímam tiež, že určitým spôsobom bude spojená aj sociálna oblasť, ale som presvedčený o tom, že šport je témou na rozvíjanie. Spolu tiež k tomu patrí spájanie so športovými federáciami, Slovenským olympijským a športovým výborom. Roboty je veľa, ale teším sa na ňu. Verím, že hneď v pondelok ráno ju odštartujeme,“ zamyslel sa Varga.
Slovensko si vybojovalo na poslednej edícii letných paralympijských hier (2024) celkovo päť medailí, prednedávnom získalo v zimnej variante (2026) tri cenné kovy. Ambíciou je postupná profesionalizácia paralympionikov. „Pôsobím vo viacerých medzinárodných štruktúrach, takže si myslím, že mám dostatok inšpirácií a možných vzorov, z ktorých sa dá čerpať. Plánujem sa inšpirovať Belgickom, ktoré posunulo spojenie olympionizmu s paralympionizmom. Česko je naším vzorom vo viacerých veciach. Tam, kde to bude možné, tak sa pokúsim okopírovať fungujúce veci, ale samozrejme adaptovať to na slovenský systém. Teším sa však z toho, že zvolený Výkonný výbor SPV je veľmi dobre vyskladaný. Sú tam kvalitní ľudia, ktorí určite plánujú prinášať množstvo dobrých vecí. Som preto presvedčený o tom, že naďalej budeme posúvať paralympionizmus na miesta, kde právom patrí,“ vyjadril sa nový predseda SPV.
Dopomôcť k tomu by malo avizované spustenie prvého rezortného strediska vyhradeného pre paralympijský šport. Na začiatok by v ňom malo dostať priestor do 40 reprezentantov Slovenska. Financovanie bude spadať pod ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. „Myslím si, že rezortné stredisko pre paralympijských športovcov je pre nás kľúčovou vecou v najbližšom období. Určite sa budeme snažiť o to, aby vzniklo čo najskôr a vedeli sme od 1. januára 2027 zaraďovať do neho športovcov. Športovci, ktorí sa pripravujú na paralympijské hry 2028 v Los Angeles, by už mohli benefitovať z možností tohto strediska,“ vyhlásil Varga.
V aktuálnom období navyše postupne štartuje kvalifikačný proces o účasť na PH 2028 v Los Angeles a postupné kontúry začínajú dostávať aj ZPH 2030 vo Francúzskych Alpách. „Som toho názoru, že hlavnou náplňou práce SPV je príprava na paralympijské hry. Ide o vrcholné podujatie, na ktoré sa dlhodobo chystáme. Prípravy na Los Angeles už odštartovali, projekt sme začali pripravovať aj z našej strany. Pevne verím, že sa nám podarí vytvoriť také podmienky, aby sme pomohli ku kvalifikovaniu čo najväčšieho počtu športovcov. Bude to určite veľmi náročné, keďže kritériá sú náročné a tiež pribúda počet športovcov. Dúfam, že to spoločne zvládneme,“ dodal na záver predseda SPV.
Delegáti volebného Valného zhromaždenia SPV odoslali jasný signál, keď dali Vargovi silný mandát z pohľadu počtu získaných hlasov. „Je to obrovská výzva, keďže prichádzam po takej legende slovenského parašportu, ktorou určite Ján Riapoš je. Beriem výzvu s veľkým rešpektom, ale som presvedčený, že s tímom ľudí naokolo to dokážeme,“ povedal Varga tesne po zvolení za predsedu SPV. Pri prezentácii svojej kandidatúry sa opieral hlavne o rovnocennosť, ako v duchu projektu SPV „Sme si rovní“: „Vyhlásil som, že chcem byť predsedom všetkých športov, nielen veľkých, ale aj malých. To isté platí aj o športovcoch, nebudem len pri tých úspešných, ale aj pri takých, ktorí ešte len čakajú na svoj čas a miesto. Budem sa snažiť byť rovnocenný. Teším sa, že spoločne budeme budovať ďalšie športy. Nemyslím si, že ma bude zväzovať určitá zodpovednosť. Som presvedčený o tom, že keď budeme posúvať veci ako tím, tak prídu správne kolektívne rozhodnutia.“
Bezprostredne po konci Valného zhromaždenia SPV bolo jasné, ktorým interným témam je potrebné sa venovať. „Procesy, ktoré plánujeme meniť, tak je ich veľmi veľa. Vnímame to tak, že je potrebné zmeniť stanovy a mnohé ďalšie veci. Hlavnou prioritou ale zostáva stále šport. SPV sa musí vrátiť k prioritám, ktoré sú jeho základom. Sú to šport a športovci. Vnímam tiež, že určitým spôsobom bude spojená aj sociálna oblasť, ale som presvedčený o tom, že šport je témou na rozvíjanie. Spolu tiež k tomu patrí spájanie so športovými federáciami, Slovenským olympijským a športovým výborom. Roboty je veľa, ale teším sa na ňu. Verím, že hneď v pondelok ráno ju odštartujeme,“ zamyslel sa Varga.
Slovensko si vybojovalo na poslednej edícii letných paralympijských hier (2024) celkovo päť medailí, prednedávnom získalo v zimnej variante (2026) tri cenné kovy. Ambíciou je postupná profesionalizácia paralympionikov. „Pôsobím vo viacerých medzinárodných štruktúrach, takže si myslím, že mám dostatok inšpirácií a možných vzorov, z ktorých sa dá čerpať. Plánujem sa inšpirovať Belgickom, ktoré posunulo spojenie olympionizmu s paralympionizmom. Česko je naším vzorom vo viacerých veciach. Tam, kde to bude možné, tak sa pokúsim okopírovať fungujúce veci, ale samozrejme adaptovať to na slovenský systém. Teším sa však z toho, že zvolený Výkonný výbor SPV je veľmi dobre vyskladaný. Sú tam kvalitní ľudia, ktorí určite plánujú prinášať množstvo dobrých vecí. Som preto presvedčený o tom, že naďalej budeme posúvať paralympionizmus na miesta, kde právom patrí,“ vyjadril sa nový predseda SPV.
Dopomôcť k tomu by malo avizované spustenie prvého rezortného strediska vyhradeného pre paralympijský šport. Na začiatok by v ňom malo dostať priestor do 40 reprezentantov Slovenska. Financovanie bude spadať pod ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. „Myslím si, že rezortné stredisko pre paralympijských športovcov je pre nás kľúčovou vecou v najbližšom období. Určite sa budeme snažiť o to, aby vzniklo čo najskôr a vedeli sme od 1. januára 2027 zaraďovať do neho športovcov. Športovci, ktorí sa pripravujú na paralympijské hry 2028 v Los Angeles, by už mohli benefitovať z možností tohto strediska,“ vyhlásil Varga.
V aktuálnom období navyše postupne štartuje kvalifikačný proces o účasť na PH 2028 v Los Angeles a postupné kontúry začínajú dostávať aj ZPH 2030 vo Francúzskych Alpách. „Som toho názoru, že hlavnou náplňou práce SPV je príprava na paralympijské hry. Ide o vrcholné podujatie, na ktoré sa dlhodobo chystáme. Prípravy na Los Angeles už odštartovali, projekt sme začali pripravovať aj z našej strany. Pevne verím, že sa nám podarí vytvoriť také podmienky, aby sme pomohli ku kvalifikovaniu čo najväčšieho počtu športovcov. Bude to určite veľmi náročné, keďže kritériá sú náročné a tiež pribúda počet športovcov. Dúfam, že to spoločne zvládneme,“ dodal na záver predseda SPV.